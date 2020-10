Diretta/ Piacenza Livorno (Serie C) streaming video e tv: nobili decadute contro

DIRETTA PIACENZA LIVORNO: SFIDA TRA (EX) BIG

Piacenza Livorno, diretta dal signor Zucchetti di Foligno, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 17.15 presso lo stadio Garilli. Sfida tra nobili decadute che in tempi non lontani hanno calcato i campi della massima serie, ritrovandosi però ora in terza serie. E per il Piacenza la partenza in campionato è stata durissima: nessun gol realizzato e due sconfitte subite, in casa contro il Grosseto e in trasferta a Pontedera. Servirà una scossa contro un Livorno appena retrocesso dalla B ma che ancora fatica ad ingranare. I labronici dopo il pari a reti bianche in casa dell’Albinoleffe non sono andati oltre il 2-2 interno contro il Lecco, beffati al 91′ dopo aver trovato su autogol il vantaggio a 4′ dal novantesimo. Servirà una scossa già a partire da questa partita per coltivare ambizioni importanti da parte delle due squadre.

DIRETTA PIACENZA LIVORNO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Piacenza Livorno, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LIVORNO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Piacenza e Livorno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Manzo con un 4-3-3: Vettorel; Daniello, Bruzzone, Battistini, Visconti; Pedone, Palma, Galeazzi; Gonzi, Babbi, Maio. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Dal Canto affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-4-2 come modulo di partenza: Romboli; Morelli, Di Gennaro, Gonnelli, Fremura; Haoudi, Agazzi, Porcino; Murilo, Mazzeo, Pallecchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Piacenza Livorno grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,40, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,95, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



