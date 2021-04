Diretta/ Piacenza Lucchese (Serie C) streaming video tv: emiliani in risalita

DIRETTA PIACENZA LUCCHESE: I PADRONI DI CASA NON VOGLIONO FERMARSI

Piacenza Lucchese, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. In netta risalita la formazione emiliana dopo le ultime due vittorie consecutive ottenute contro Como e Pro Sesto. Già la vittoria contro la capolista aveva regalato grande entusiasmo ai biancorossi, battendo anche la Pro Sesto in trasferta il Piacenza è riuscito a dare continuità al suo cammino in un momento chiave della stagione, restando a +2 sulla zona play out ma allungando proprio rispetto alla Lucchese, ora penultima e lontana 13 lunghezze dai piacentini. Se i rossoneri guidati in panchina da Lopez dovessero staccarsi oltre gli 8 punti dal quintultimo posto, rischierebbe di far saltare uno dei play out.

Contro l’Alessandria seconda in classifica la formazione toscana ha potuto poco o nulla nell’ultimo impegno disputato, incassando ben 5 reti, ma prima della fine della regular season alla Lucchese servirà un’accelerazione fondamentale per giocarsi la permanenza in Serie C almeno ai play out.

DIRETTA PIACENZA LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Lucchese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LUCCHESE

Le probabili formazioni della sfida tra Piacenza e Lucchese presso lo stadio Leonardo Garilli. I padroni di casa allenati da Cristiano Scazzola scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Stucchi; Tafa, Marchi, Corbari; Pedone, Palma, Simonetti, Visconti; Galazzi, Gonzi; Cesarini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Lopez con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Stucchi; Tafa, Marchi, Corbari; Pedone, Palma, Simonetti, Visconti; Galazzi, Gonzi; Cesarini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Piacenza e Lucchese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.60 volte la posta scommessa.

