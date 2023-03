DIRETTA/ Piacenza Mantova streaming video tv: dominio lombardo nei precedenti

DIRETTA PIACENZA MANTOVA: I TESTA A TESTA

I testa a testa tra Piacenza Mantova hanno visto per anni uno stradominio lombardo, anche se ultimamente è cambiato il trend. Nelle ultime quattro partite, ben tre volte hanno vinto i ragazzi di Piacenza tra cui l’ultimo scontro terminato 2-1 con Gonzi e un autogol di Gerbaudo che hanno reso inutile il momentaneo pari di De Francesco. Come detto, agli albori dei precedenti è stato pressoché un monologo mantovano, capaci di vincere sei volte, pareggiare quattro volte e non perdere mai in queste dieci sfide tra il 2005 e il 2010.

DIRETTA/ Lecce Udinese Primavera (risultato finale 1-0): Corfitzen blinda il primato!

Nei testa a testa giocati in casa del Piacenza, le due squadre si sono spartite quattro vittorie (due a due) con l’ultimo pareggio in casa dei piacentini datato 2008 in un pirotecnico 3-3 del 2008 in Serie B. Una sfida che dunque ha regalato anche tanti gol e partite molto emozionanti tra la due biancorosse. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare!

PIACENZA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Piacenza Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Lecce Torino (risultato 0-0) streaming video tv: si rivede Radonjic, via!

PIACENZA MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Piacenza Mantova, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Un derby lombardo rovente, uno scontro diretto tra due squadre in lotta per la salvezza.

Il Piacenza è ultimo in classifica con 25 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte. Cesarini e compagni sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Padova. Il Mantova, invece, è quindicesimo a quota 35 punti, raccolti grazie a nove vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-0 contro la Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA MANTOVA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Piacenza Mantova al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Rinaldi, Accardi, Cosenza, Zanandrea, Rizza, Parisi, Suljic, Onisa, Gonzi, Cesarini, Morra. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il consueto 3-5-2: Chiorra, Ceresoli, Iotti, Matteucci, Guccione, De Francesco, Pierobon, Pedone, Fazzi, Mensah, D’Orazio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Piacenza favorito sul Mantova secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Piacenza è a 2,25, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Mantova paga 3,25. Si prospetta una gara molto chiusa e tattica: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,60. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA