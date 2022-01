Diretta Piacenza Modena/ Streaming video Rai: bel derby emiliano (volley)

DIRETTA PIACENZA MODENA: GRANDE SFIDA!

Piacenza Modena, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Andrea Puecher, sarà il derby emiliano di pallavolo che si disputerà alle ore 18.00 di stasera, domenica 9 gennaio 2022, per la quarta giornata del girone di ritorno della Superlega 2021-2022 di volley maschile, torneo che prova ad andare avanti in questo periodo pur davvero molto difficile a causa della pandemia di Coronavirus che è tornata a fare paura e, nello sport, mette in enorme difficoltà i calendari.

Diretta Monza Busto Arsizio/ Streaming video tv: derby lombardo di volley

Anche questo turno sarà dimezzato e la diretta di Piacenza Modena avrà l’onore di essere la sfida “televisiva” di questo weekend ancora una volta molto povero di partite. Guardare la classifica rischia di avere poco senso, visto che le varie squadre hanno giocato un numero di partite anche molto diverso fra loro: annotiamo comunque che la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Leo Shoes PerkinElmer Modena entrambe sono in zona playoff, ma con prospettive più intriganti per gli ospiti. Piacenza Modena che cosa ci dirà oggi?

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-2): Coppa alle Pantere, che rimonta!

DIRETTA PIACENZA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Modena sarà garantita in chiaro per tutti oggi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) ed inoltre sarà disponibile per tutti pure la diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA PIACENZA MODENA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Modena, possiamo notare che le due squadre emiliane sono state fra le poche a giocare in questo difficile periodo, di conseguenza dovremmo assistere a una partita tra due squadre che hanno conservato il ritmo partita e di conseguenza dovrebbero farci divertire, provando a farci pensare solo alla pallavolo giocata durante la partita, anche se le incognite sono inevitabilmente numerose in questa fase.

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-2) video tv: la risolve Kaziyski!

Per Piacenza l’obiettivo è naturalmente quello di consolidarsi sempre più in zona playoff, mentre Modena vuole provare a insidiare anche le grandi del campionato, puntando come minimo al quarto posto in stagione regolare (e magari qualcosa in più), per poi vedere se si potrà sognare davvero in grande nei playoff. Questo obiettivo ambizioso passa anche dalla sfida al PalaBanca: cosa ci dirà il derby emiliano?



© RIPRODUZIONE RISERVATA