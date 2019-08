Diretta Piacenza Modena/ Streaming video tv: quote del derby! (Serie C)

Piacenza Modena, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, è la partita valida come anticipo della seconda giornata del girone B di Serie C. L’appuntamento con questo sempre affascinante derby emiliano è fissato per le ore 20.45 di stasera, sabato 31 agosto 2019, presso lo stadio Leonardo Garilli. Si arriva a Piacenza Modena con le due squadre appaiate con un punto in classifica, frutto naturalmente di due pareggi nella giornata inaugurale: il Piacenza ha diviso la posta con l’Arzignano con un pareggio per 0-0 sul campo della neopromossa veneta, il Modena invece ha debuttato con uno speculare 0-0 casalingo contro il Vicenza. Le due squadre emiliane dunque vanno a caccia della prima vittoria e anche dei primi gol stagionali: sulla carta sono più grandi le ambizioni del Piacenza, che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie B, rispetto a quelle di un Modena appena risalito dai dilettanti. Il campo confermerà queste sensazioni?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Modena non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA MODENA

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni per Piacenza Modena. I padroni di casa di Arnaldo Franzini potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 e i seguenti titolari: Del Favero; Zappella, Silva, Pergreffi, Nannini; Nicco, Giandonato, Marotta; Cattaneo; Cacia, Paponi. La replica del Modena allenato da Mauro Zironelli invece ci potrebbe offrire i canarini schierati con questo 3-5-2: Gagno; Politti, Zaro, Perna; Mattioli, Laurenti, Boscolo Papo, Davì, Varutti; Tulissi, Ferrario.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Piacenza Modena. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti i padroni di casa, anche grazie al fattore campo. Il segno 1 infatti è quotato a 1,70, si sale poi a 3,45 in caso di pareggio e dunque segno X ed infine il segno 2 varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel colpaccio del Modena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA