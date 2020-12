Diretta/ Piacenza Novara (Serie C) streaming video e tv: obiettivo risalita

DIRETTA PIACENZA NOVARA: PARTITA EQUILIBRATA!

Piacenza Novara, in diretta dallo stadio Garilli di Piacenza, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della dodicesima giornata d’andata nel campionato di Serie C nel girone A. Obiettivo risalita per entrambe le formazioni che si trovano in ritardo in questa fase del campionato, nonostante le buone ambizioni di inizio stagione. Il Novara ha visto prolungarsi a 7 il suo numero di partite senza vittorie dopo il pari di domenica scorsa sul campo del Grosseto: per i piemontesi ormai l’ultima vittoria è stata quella sul campo del Livorno del 21 ottobre scorso. Il Piacenza era ancora più attardato in classifica, con un solo punto conquistato nelle ultime 4 partite, ma nell’ultimo weekend ha approfittato della sbandata della pur ottima Pro Sesto, rifilandone ben 6 agli avversari anche grazie a una partita giocata dal Piacenza in superiorità numerica da metà primo tempo, per l’espulsione di Pecorini tra gli avversari. Una goleada che sicuramente ha restituito fiducia agli emiliani dopo un avvio di campionato difficile.

DIRETTA PIACENZA NOVARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Novara sarà trasmessa in pay per view sul satellite da Sky, che ha raggiunto un accordo per trasmettere, fuori abbonamento, una selezione di partite di Serie C per ogni giornata. Oltre che sul satellite, la sfida sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA NOVARA

Le probabili formazioni di Piacenza Novara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Manzo con un 3-5-2: Libertazzi; Battistini, Bruzzone, Corbari; Simonetti, Ballarini, Palma, Galazzi, Visconti; Siani, Maritato. Gli ospiti guidati in panchina da Michele Marcolini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Lanni, Lamanna, Sbraga, Miglirini, Cagnano; Bianchi, Firenze, Schiavi; Gonzalez, Panico, Zigoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Piacenza e Novara queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.70, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.95 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.50.

