DIRETTA/ Piacenza Novara video streaming tv: i precedenti sono pessimi per i lupi

DIRETTA PIACENZA NOVARA: I TESTA A TESTA

I testa a testa Piacenza Novara sono ancora un argomento indigesto per i biancorossi. Infatti, i Lupi non hanno mai vinto nessun precedente contro i piemontesi, a partire dall’1-1 dell’andata con Nava e Bortolussi in gol. Nel 2021 ha avuto la meglio la squadra vestita da azzurra con un bel 2-0 di Rossetti e Lanini. Nelle partite giocate in casa del Piacenza, la squadra biancoazzurra ha sempre portato a casa punti.

Mara Venier al veleno su funerali Paolo Limiti/ "C'erano pochi colleghi, vergogna!"

Sin dal 2010 quando le due formazioni condividevano la categoria in Serie B, gara termianta 2-1. Nel 2018, otto anni dopo, non c’è stata partita con un netto 3-0 mentre nel 2020 pirotecnico 3-3: in gol per il Piacenza Maritato, Maio e Pedoe mentre per il Novara Collodel, Zigoni e Panico su calcio di rigore. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Com’è morto Paolo Limiti e malattia/ Carlo Cinque: "Non riusciva più a comunicare e…"

PIACENZA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Piacenza Novara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian/ Balli sensuali e...

PIACENZA NOVARA: OSPITI FAVORITI!

Piacenza Novara, in diretta alle ore 17.30 di domenica 26 marzo 2023 allo Leonardo Garilli di Piacenza, è una gara valida per la 34° giornata del girone A di Serie C. A poche giornate dalla fine della stagione, i punti sono sempre più pesanti e quest’oggi in particolare: i padroni di casa per la salvezza, gli ospiti per i playoff.

Il Piacenza è ultimo in classifica con 29 punti, a -4 dalla zona playout. Sin qui sei vittorie, undici pareggi e sedici sconfitte: nell’ultimo turno è arrivato il pari per 0-0 contro il Lecco. Il Novara, invece, è ottavo in classifica a quota 47 punti, a +2 sull’undicesimo posto. Serie positiva per gli azzurri, che nell’ultimo turno hanno vinto 4-1 contro il Pordenone.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA NOVARA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Piacenza Novara. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Rinaldi, Accardi, Masetti, Nava, Parisi, Giorno, Suljic, Gonzi, Rizza, Cesarini, Morra. Passiamo adesso ai piemontesi, schierati con lo stesso modulo di gioco: Desjardins, Illanes, Benalouane, Carillo, Calcagni, Rocca, Ranieri, Varone, Ciancio, Galuppini, Vuthaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Piacenza e Novara, per i bookmakers i piemontesi partono favoriti. Prendiamo spunto dalle quote per le scommesse di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è a 3,35, il pareggio è quotato 3,10, mentre il successo degli azzurri è a 2,05. Secondo gli analisti non ci saranno molte reti: Over 2,5 a 2,20 e Under 2,5 a 1,58. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,77.

© RIPRODUZIONE RISERVATA