DIRETTA/ Piacenza Olbia video streaming tv: lupi in vantaggio nei precedenti

DIRETTA PIACENZA OLBIA: I TESTA A TESTA

Per la diretta di Serie C di Piacenza Olbia, ci pare giusto ora andare a curiosare anche nello storico che i due club vantano, alla vigilia della sesta giornata del girone A. Tabella alla mano possiamo infatti oggi parlare di ben 8 precedenti ufficiali occorsi tra le due squadre, per la precisione dal 1973 in avanti e pure registrati sempre nel terzo campionato nazionale. Il bilancio che ne ricaviamo poi ci racconta di ben 5 successi dei lupi e di una sola d’affermazione dei sardi, che dunque non godono oggi del favore dello storico: pure ecco 2 pareggi a completare il quadro. Aggiungiamo che l’ultimo testa a testa registrato tra Piacenza e Olbia è abbastanza recente visto che risale alla stagione regolare della serie C girone A 2018-19: allora nel doppio scontro ricordiamo la doppia vittoria dei piacentini, sia nel turno di andata che al ritorno.

DIRETTA PIACENZA OLBIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Piacenza Olbia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PIACENZA OLBIA: LOMBARDI FAVORITI? I SARDI VOGLIONO I PRIMI 3 PUNTI

Piacenza Olbia, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo tre sconfitte consecutive, i sardi hanno messo in fila due pareggi e sono già alla rincorsa in classifica. Contro il Livorno è stata sicuramente un’occasione persa per la squadra di Canzi, che ha mancato l’appuntamento con la prima vittoria contro i labronici in grande difficoltà per le note vicende societarie. Sicuramente non potrà fare sconti il Piacenza che dalla sua si è fatto sorprendere sul campo della Pistoiese, perdendo al 92′ un match che sembrava in grado di approdare almeno ad un utile pareggio. Così non è stato e gli emiliani si trovano con 4 punti ottenuti nelle prime 5 partite, una classifica di certo non esaltante e che andrà corretta per provare a puntare a qualcosa di più di una tranquilla salvezza, con le gerarchie del girone A che sembrano comunque ancora tutte da disegnare.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA OLBIA

Le probabili formazioni di Piacenza Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Manzo con un 4-3-3: Vettorel, Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Galazzi, Palma, Corbari; Gonzi, Villanova, Babbi. Gli ospiti guidati in panchina da Max Canzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Tornaghi; Pisano, Emerson, Altare; Arboleda, Pennington, Giandonato, Ladinetti, Pitzalis; Gagliano, Cocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Piacenza Olbia sono state emesse anche dalla Snai: gli emiliani partono favoriti con un valore di 2,15 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei sardi vi farebbe guadagnare 3,35 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.

