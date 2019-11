Diretta Piacenza Padova/ Streaming video Rai: 3 punti preziosi in palio al Pala Banca

Piacenza Padova, diretta dagli arbitri Marco Zavater e Stefano Cesare, è la partita in programma oggi, giovedi 28 novembre 2019 tra le mura del Pala Banca di Piacenza: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. La nona giornata del Campionato di Serie A1 di volley maschile, ed ennesimo turno infrasettimanale della Superlega, si chiude quindi con la diretta tra Padova e Piacenza, sfida che metterà di fronte due club dalle ambizioni ben diverse, ma ugualmente affamate di punti. La classifica della prima serie della pallavolo italiana infatti vede la Kioene di Baldovin e la Gas Sales di Gardini ben distanti e con ambizioni differenti, tra voglia di confermare un ottimo stato di forma e necessità di riscattarsi da una serie di sconfitte che fanno ben male. Ci attende dunque una partita di sicuro spettacolo.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta le partite più importanti del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Piacenza e Padova sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA PIACENZA PADOVA: IL CONTESTO

Come detto prima, nella diretta tra Piacenza e Padova, vedremo in campo due club che stanno vivendo momento molto diversi in questa nona giornata del Campionato della Serie A1. La classifica della Superlega, fissata alla vigilia di questo importante turno di andata ce ne dà un quadro importante. Ecco infatti che i padroni di casa di Gardini non se la stanno passando affatto bene e puntano al riscatto immediato, sull’orlo della zona rossa della classifica. Piacenza è infatti per ora solo undicesima, con 5 punti messi assieme in 7 occasioni e appena due vittorie strappate e diverse sconfitte rimediate solo al tie break (come quella con Verona). Altro genere di dati li ha messi da parte invece la Kioene di Baldovin: Padova infatti, dopo anche il successo consumato con Latina, prosegue una serie di grande vittorie e ora si siede alla sesta posizione con 11 punti, ma certo punta ad almeno al sorpasso di Milano (che dista appena un punto). I patavini comunque sanno di non poter ancora lanciare l’attacco contro le Big Four: Civitanova, Modena, Perugia e Trento sono ancora abbastanza lontane, con la quarta classifica a quota 18 punti e la capolista a 26. Pure però è legittimo coltivare alte aspirazioni, anche nella sfida di oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA