Diretta Piacenza Padova/ Streaming video Rai: sfida bollente per i patavini

Piacenza Padova, diretta dagli arbitri Braico e Rapisarda, sarà la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 1 novembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Nell’ottava giornata del campionato della Serie A1 di volley maschile, sarà dunque big match quello che ci attenderà questa sera sul taraflex del Pala Banca, tra due formazioni ancora in cerca di un vero riscatto in questa fase così delicata della stagione 2020-21.Tra sole tre giornate infatti il primo campionato di pallavolo metterà in archivio il turno di andata per la stagione in corso, ma l’impressione è che ancora sia Piacenza che Padova non si siano espresse al meglio delle loro potenzialità: sicuramente a formazione patavina di Cuttini, che rimane agli ultimi gradini della classifica del campionato. Pure ci attendiamo qualcosa di più anche dalla Gas sales di Lorenzo Berardi: la squadra emiliana può e deve dare di già in campo se vorrà ottenere gli alti traguardi che Mister Secolo ha fissato per il suo spogliatoio.

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera la sfida tra Piacenza e Padova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.00 al canale Raisport HD (numero 57 del telecomando del digitale terrestre), da anni ormai casa del grande volley. Confermata dunque anche la diretta streaming video del match di volley maschile, tramite il ben noto servizio Raiplay.it.

In vista della diretta tra Piacenza e Padova, per chiarire come mai da entrambe le squadre della Serie A1 di volley maschile ci si aspetti qualcosa di già prima che termini la fase di andata del campionato 2020-21 occorre dare un occhio alla classifica. Qui infatti alla vigilia dell’ottava giornata troviamo la formazione patavina solo alla 11^ piazza con appena 4 punti messi assieme nelle prime 7 giornate. Per gli uomini di Cuttini poi un tabellino che non gli rende onore, con un solo successo messo da parte, contro Cisterna: decisamente troppo poco per una formazione che può senza dubbio lottare per la metà classifica. Sotto tono anche le prestazioni della Gas Sales di Bernardi: per Piacenza la graduatoria recita la settima piazza, occupata però son appena nove punti, messi assieme con tre successi e 4 sconfitte. Risultati che non possiamo soddisfare l’ex di Perugia, impaziente di ottenere un giusto riscatto. Ma chissà che cosa ci dirà oggi il campo!

