Diretta Piacenza Perugia/ Streaming video Rai: sfida ad alta quota! Volley

DIRETTA PIACENZA PERUGIA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Piacenza Perugia, diretta dagli arbitri Zanussi e Pozzato, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 8 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Siamo nella 11^ giornata della Serie A1 e big match che ci si presenta è proprio la diretta tra Piacenza e Perugia, partita che pure mette in palio punti pesanti, validi per definire meglio le cose nella parte alta della classifica della Superlega, quando pure siamo ormai agli sgoccioli del turno di andata.

DIRETTA/ Dukla Liberec Novara (risultato finale 0-3) streaming: Igor sul velluto

Sia la Gas Sales che la Sir infatti hanno iniziato la stagione di campionato nazionale nel migliore dei modi e certo è obiettivo di Bernardi come di Grbic chiudere al meglio questa prima parte del campionato. I tre punti messi in palio il tal senso saranno utilissimi: la Sir infatti ambisce e strappare alla Lube il titolo di Campione d’Inverno, mentre gli emiliani possono certo ancora tentare l’attacco al podio finale della graduatoria. Con tale motivazioni e consci del valore delle due squadre, davvero ci attendiamo una sfida brillante questa sera: che accadrà in campo?

DIRETTA/ Trentino Busto Arsizio (risultato finale 2-3): lombarde vincono al tie-break

DIRETTA PIACENZA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Perugia sarà trasmessa da Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: vi sarà dunque la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PIACENZA PERUGIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta tra Piacenza e Perugia abbiamo accennato a un match che vede protagonisti due club in ottima condizione, che hanno ben fatto in avvio di stagione e che naturalmente intendono oggi vincere per ottenere ancora punti e piazzamenti importanti nel classifica della Serie A1, in vista poi anche dell’attribuzione del titolo invernale. Dando allora un occhio alla graduatoria della Superlega ecco che spicca al secondo posto proprio la Sir di Nikola Grbic, che si sta confermando match quest’anno solidissima realtà del volley italiano. La squadra umbra approda all’11^ turno da seconda in classifica, con bene 25 punti e un bottino di 8 successi e una sola sconfitta (su 9 partite disputate): uno stato di forma invidiabile, se poi ricordiamo per il club anche la presenza nelle semifinali della Supercoppa italiana (vinta poi l’anno scorso) e pure un ottimo approdo anche nelle coppe europee.

Diretta/ Milano Padova (risultato finale 3-1): la chiude l'Allianz!

Pure anche Piacenza sta facendo molto bene: il club di Bernardi (grande ex del match) è in posizione tranquilla tra le prime inseguitrici delle solite big (e anche di Perugia dunque), con il quinto piazzamento e ben 17 punti messi da parte in nove turni (sei successi e tre sconfitte patite, contro Monza, Trento e Padova). Dopo un estate importante nel mercato, la squadra emiliana sta confermando sul campo le buone impressioni della vigilia e Bernardi e soci con merito stanno ora volando alto: serve però capitalizzare al massimo questo buon momento e chissà che a fine stagione questi sforzi possano portare il club davvero lontano. Staremo a vedere: me frattempo mettiamoci comodi e godiamoci la diretta tra Piacenza e Perugia, scontro che si annuncia scoppiettante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA