Diretta/ Piacenza Perugia (risultato 0-1) video streaming Rai: subito rimonta umbra! (4 febbraio 2024)

DIRETTA PIACENZA PERUGIA (RISULTATO 0-1): SUBITO RIMONTA UMBRA!

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Vim Perugia, partita valevole per la sesta giornata di ritorno della Superlega di volley maschile, vede la formazione umbra partire di gran slancio aggiudicandosi il primo set col punteggio di 18-25. Set vinto con una clamorosa rimonta degli umbri, Simon aveva portato Piacenza sul 15-12 ma Perugia ha cambiato completamente passo, sorpassando sul 15-17 e poi allungando con le giocate di Solé e Semeniuk, chiudendo il parziale avanti di 7 punti. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Conegliano Milano (risultato 2-0) video streaming tv: fine secondo set! (4 febbraio 2024)

DIRETTA PIACENZA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Piacenza Perugia, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

DIRETTA/ Vallefoglia Busto Arsizio (risultato finale 3-0): Megabox vede i playoff (volley A1 3 febbraio 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI PIACENZA PERUGIA

SI GIOCA!

Mentre sta per iniziare la diretta di Piacenza Perugia, dobbiamo ricordare ancora una volta che naturalmente si arriva dalla finale di Coppa Italia vinta dagli umbri nella finale di domenica scorsa contro Monza per 3-1. Una grande soddisfazione per Perugia, che è già a quota tre titoli stagionali dopo Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, era dunque più che comprensibile la soddisfazione di Angelo Lorenzetti, allenatore della Sir Susa Vim Perugia, che aveva parlato così per il sito della società umbra: “Sono stati due giorni intensi come pensavamo, stasera avevamo sulle spalle anche il peso dell’essere favoriti.

DIRETTA/ Verona Padova (risultato finale 3-0): derby a senso unico! (volley SuperLega, 3 febbraio 2024)

Monza già con Trento in semifinale aveva fatto vedere di essere salita di livello ed oggi (domenica scorsa, ndR) nel primo set non ci ha fatto vedere palla. Faccio i complimenti ai ragazzi perché vincere non era assolutamente facile. Sono felice per loro, per il presidente, per la società e per tutta Perugia”. Adesso però il campionato torna a reclamare tutta l’attenzione e lo fa con una partita di altissimo livello, per cui cediamo senza indugi la parola al campo del Pala Banca per la diretta di Piacenza Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PIACENZA PERUGIA: BIG MATCH IN SUPERLEGA!

Piacenza Perugia, diretta dagli arbitri Alessandro Terra e Stefano Cesare, si gioca con inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 febbraio 2024, naturalmente presso il Pala Banca della città emiliana per la diciassettesima giornata della Superlega di volley maschile, sesto turno di ritorno per il massimo campionato di pallavolo che torna dopo il weekend dedicato alla Coppa Italia conquistata proprio dalla Sir Susa Vim Perugia, che così ha messo in bacheca addirittura il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club. Dunque possiamo già definire più che buona la stagione per gli umbri, che da qui in avanti potranno provare a renderla memorabile.

La diretta di Piacenza Perugia si annuncia decisamente intrigante, perché anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza è fra le principali protagoniste stagionali della pallavolo italiana ed internazionale, considerato l’ottimo cammino degli emiliani in particolare in Champions League, con tanto di primo posto nel girone. In Superlega Piacenza è terza e Perugia seconda, anche se in realtà ci sono otto punti di differenza: oggi il vuoto potrebbe diventare definitivo oppure tutto potrebbe tornare in discussione, cosa ci dirà la diretta di Piacenza Perugia?

DIRETTA PIACENZA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Perugia, abbiamo già illustrato il significato di questa partita, che mette di fronte una Gas Sales Bluenergy Piacenza buonissima protagonista sui due fronti della Superlega e della Champions League e una Sir Susa Vim Perugia che invece ha già tre titoli in bacheca. Insomma, globalmente entrambe le squadre possono parlare di una stagione positiva, ma concentrandoci sul campionato possiamo ribadire che questa potrebbe essere l’ultima occasione per Piacenza di ricucire la distanza con la coppia di testa formata da Trento e naturalmente Perugia, che invece con una vittoria di fatto si garantirebbe di essere come minimo seconda.

I numeri della classifica ci parlano di 40 punti per Perugia a fronte dei 32 di Piacenza, che comunque precede Civitanova per la terza piazza: finora dieci vittorie a fronte di sei sconfitte per gli emiliani, mentre gli umbri rispondono con tredici successi ed appena tre sconfitte. All’andata a Perugia era stata una bellissima battaglia che la Sir Susa Vim aveva conquistato con grande fatica, rimontando da 0-2 e vincendo il tie-break per 20-18: anche oggi la diretta di Piacenza Perugia sarà altrettanto emozionante?











© RIPRODUZIONE RISERVATA