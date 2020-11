Diretta/ Piacenza Pro Patria (Serie C) streaming video e tv: verifica emiliana

DIRETTA PIACENZA PRO PATRIA: RISULTATO INCERTO

Piacenza Pro Patria, diretta dal signor Cherchi di Carbonia, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Si torna in campo dopo un weekend che ha visto i padroni di casa emiliani non scendere in campo: ultima sfida ufficiale per i biancorossi, il rocambolesco 3-3 interno contro il Renate del primo novembre scorso. Dunque, c’è voglia di rimettersi alla prova per la formazione di Manzo, verifica importante contro una Pro Patria che continua ad andare avanti tra alti e bassi. Dopo due vittorie consecutive infatti domenica scorsa i bustocchi hanno perso in casa contro la Pro Sesto, restando a metà classifica e comunque con 3 punti di vantaggio sugli avversari di turno, anche se il Piacenza è comunque imbattuto da tre partite, cinque punti che gli hanno permesso di risollevarsi dal fondo della classifica del girone.

DIRETTA PIACENZA PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Pro Patria sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Piacenza Pro Patria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Manzo con un 4-4-1-1: Vettorel, Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Gonzi, Corbari, Palma, Ghisleni; Villanova, Galazzi. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Javorcic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Greco, Boffelli, Lombardoni, Gatti; Cottarelli, Nicco, Gatti, Bertoni, Spizzichino; Parker, Kolaj.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Piacenza e Pro Patria offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 2.50, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 2.95 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 2.90.



