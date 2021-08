Diretta/ Piacenza Reggiana streaming tv: derby emiliano (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA PIACENZA REGGIANA: SFIDA TESA!

Piacenza Reggiana, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Derby emiliano con trascorsi anche in Serie A: le due squadre hanno vissuto anni difficili dopo i fasti degli anni Novanta, nelle ultime due annate il Piacenza non è riuscito a riproporsi ad alti livelli ed anzi ha dovuto lottare per la salvezza, confermando Scazzola in panchina dopo i risultati che hanno permesso di stabilizzare la squadra nella scorsa stagione.

La Reggiana è invece reduce dalla retrocessione dalla Serie B, salutato il tecnico Max Alvini il club granata ha deciso di ripartire da Aimo Diana in panchina, cercando di rilanciare un progetto che aveva vissuto il doppio salto dalla Serie D alla Serie B: dopo la finale play off vinta contro il Bari l’anno scorso però la Reggiana non è riuscita a stabilizzarsi in cadetteria, dalla Coppa Italia Diana e i suoi proveranno a far partire una storia diversa.

DIRETTA PIACENZA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Reggiana non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA REGGIANA

Le probabili formazioni di Piacenza Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Corbari, Suljic, Giordano; Gonzi, Dubickas, Burgio. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Voltolini, Luciani, Favale, Rozzio, Rossi, Laezza, Libutti, Varone, Zamparo, Muroni, Sorrentino.

