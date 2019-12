Diretta Piacenza Rimini/ Streaming video tv: i lupi sono favoriti (Serie C)

Piacenza Rimini, che sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta e si gioca domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Padroni di casa in serie positiva in campionato da ben 7 partite, con 2 vittorie e 5 pareggi ottenuti che hanno riportato il Piacenza nella zona nobile della classifica del girone B, in settima posizione a una sola lunghezza dalla Feralpisalò sesta e a 4 punti da Reggio Audace e Sudtiorol. Lenta ma costante la risalita della squadra allenata da Arnaldo Franzini, che nell’ultima sfida sul campo della Reggio Audace era andata sotto di 2 gol in 16′ per poi reagire nella ripresa grazie alle reti di Paponi e Della Latta. Una rimonta che fa bene al morale, bisognerà ora trovare continuità contro un Rimini al momento penultimo in classifica e in crisi, considerando le 4 sconfitte consecutive subite negli ultimi turni di campionato. Anche contro il Ravenna il Rimini non ha saputo risollevarsi, perdendo 1-2 tra le mura amiche dello stadio Neri e ritrovandosi così a +2 dall’ultimo posto solo grazie alla crisi ancor più nera del Fano, che di sconfitte consecutive in campionato finora ne ha messe in fila ben 8.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Rimini, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Garilli di Piacenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA RIMINI

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Piacenza Rimini, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Garilli di Piacenza, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Piacenza allenato da Franzini schiererà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Sestu, Bolis, Marotta, Corradi, Zappella; Cacia, Paponi. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Bertozzi, Ansaldi; El Kaouakibi, Borri, Imperiale, Nannini; Giandonato, Nicco, Cattaneo; Sylla, Forte. Risponderà il Rimini guidato in panchina da Colella, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Sala; Scappi, Ferrani, Picascia; Finizio, Cigliano, Palma, Montanari, Nava; Zamparo, Arlotti. Siederanno in panchina: Scotti, Santopadre, Pari, Messina, Mancini, Lionetti, Bellante, Ventola, Gerardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.60, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.70, mentre il successo in trasferta viene quotato 5.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



