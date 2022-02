Diretta Piacenza Südtirol/ Streaming video tv: insidia per la capolista (Serie C)

DIRETTA PIACENZA SUDTIROL: OSPITI FAVORITI!

Piacenza Sudtirol, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Crocevia importante per entrambe le formazioni, a caccia di punti importanti per la classifica, seppur per obiettivi diversi: i padroni di casa sono alla disperata ricerca di una vittoria per proseguire la corsa ai playoff, mentre la capolista punta a mantenere a distanza di sicurezza il Padova, attualmente a -10.

Piacenza e Sudtirol arrivano a questo appuntamento da momenti totalmente opposti. Come dicevamo, la formazione lombarda non sta vivendo un bel periodo: Raicevic e compagni sono reduci da tre sconfitte di fila, patite contro Juventus Under 23, Pro Sesto e Triestina. Biancorossi al nono posto con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Il Sudtirol, invece, è la grande sorpresa del campionato: la formazione allenata da Javorcic è prima con 70 punti, frutto di 21 vittorie e 7 pareggi. Imbattuta, dunque, e con una difesa da record: appena 6 gol subiti in 28 giornate. Nell’ultimo turno Rover e compagni hanno sconfitto il Trento per 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza.Partiamo dai padroni di casa, privi del numero 10 Cesarini, espulso nell’ultima gara contro la Triestina. I biancorossi scenderanno in campo con il classico 4-4-2: Pratelli; Parisi, Nava, Marchi, Giordano; Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi; Rabbi, Raicevic. Undici collaudato, invece, per la formazione del Sud Tirolo, che schiererà il classico 4-3-1-2: Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Rover; Galuppini, Odogwu.

DIRETTA PIACENZA SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Triestina sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal via alla diretta di Piacenza Sudtirol, andiamo a scoprire le quote della partita grazie a Eurobet. Secondo la nota agenzia di scommesse, c’è grande fiducia per la vittoria della formazione ospite: l’1 è dato a 4,25, il pareggio a 3,30 e il 2 a 1,85. Non si prevede grande spettacolo: l’Under 2,5 è quotato 1,47, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,50. Infine, andranno a segno le due formazioni? Anche qui non c’è grande speranza: il Gol è a 2,20, il No Gol a 1,60.

