Diretta Piacenza Teramo/ Streaming video tv: sfida nel 1° turno di Coppa Italia

Piacenza Teramo si gioca in diretta dallo stadio Leonardo Garilli, alle ore 15:30 di mercoledì 23 settembre: appuntamento con il primo turno della Coppa Italia 2020-2021, il torneo come sempre apre i battenti con le squadre di Serie C grandi protagoniste e dunque assisteremo ad una sfida che sarà disputata in gara secca, con la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Il Piacenza, finalista playoff nel 2019, è una delle squadre che hanno rinunciato a giocare la post season dopo il lockdown ma riparte con l’immutato obiettivo di salire di categoria; il Teramo ha fatto qualche passo avanti nell’ultima stagione e si è qualificato per gli spareggi, venendo però eliminato al primo turno. Ora sarà interessante vedere come queste due squadre ripartiranno, e soprattutto cosa succederà nella diretta di Piacenza Teramo; aspettandone il calcio d’inizio, possiamo fare una rapida valutazione da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PIACENZA TERAMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Piacenza Teramo: la sfida non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare liberamente, senza costi, le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA TERAMO

Affidati a Vincenzo Manzo, i lupi potrebbero affrontare Piacenza Teramo con un 4-2-3-1 nel quale Vettorel sarebbe il portiere protetto da Saputo e Bruzzone come centrali, con Daniello e Visconti a giocare da terzini; in mezzo al campo l’esperienza di Pedone con Simonetti che arrivato dalla Roma lo potrebbe affiancare, poi una linea offensiva nella quale può avanzare Nicco per giocare largo, supportato dal trequartista Corradi e con Flores Heatley e Ghislein in competizione per la maglia a sinistra, come prima punta potrebbe agire Cheikh Sylla. Cambio in panchina anche per il Teramo, allenato da Massimo Paci: schieriamo gli abruzzesi con un 3-5-2 nel quale Valentini o Michal Lewandowski vanno in porta, Iotti e Trasciani comandano la difesa che viene completata da Sabatini e gli esterni che fanno un passo verso il centrocampo potrebbero essere Tentardini a sinistra e Cancellotti a destra. Nella zona mediana avremo invece Lasik, Carlo Ilari e Mungo a comporre il pacchetto di interdizione e regia; Martignago dovrebbe giocare come seconda punta a supporto di Cianci, che è in competizione con Pinzauti per il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Piacenza Teramo: a essere favorita è la squadra di casa, il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,25 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,40 che accompagna invece il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



