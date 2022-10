Diretta Piacenza Trento/ Streaming video Rai: bel posticipo, Superlega volley

Piacenza Trento, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Umberto Zanussi naturalmente presso il PalaBanca della città emiliana, sarà lo stuzzicante posticipo che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 16 ottobre 2022, per chiudere il programma della terza giornata della Superlega di volley maschile, un nuovo campionato di pallavolo che segue il meraviglioso trionfo della nostra Nazionale, che ha portato l’Italia per la quarta volta al titolo iridato nella sua storia, impresa della quale vedremo in campo anche stasera alcuni dei protagonisti.

Sotto i riflettori in questa diretta di Piacenza Trento ci saranno due piazze che hanno scritto pagine di storia recente di grande valore per la nostra pallavolo, naturalmente Trento in maniera speciale ma anche Piacenza. Ci sono state anche finali scudetto e l’anno scorso invece la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Itas Trentino si affrontarono ai quarti di finale, con successo di Trento ma solo dopo tre partite. La posta in palio quindi si annuncia intrigante e la rivalità non manca: la diretta di Piacenza Trento cosa saprà regalarci?

DIRETTA PIACENZA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Piacenza Trento sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA PIACENZA TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Piacenza Trento ci presenterà quindi oggi un match di grande significato, anche se già dopo due sole giornate Trento è davanti in classifica rispetto a Piacenza, rispettando quindi le gerarchie sulla carta. Per Piacenza è stato un debutto complicato: sconfitta casalinga per 2-3 contro Verona per raccogliere un solo punto alla prima giornata, nemmeno il calendario aiuta perché poi ecco la sconfitta per 3-1 nel derby emiliano a Modena e questa sera a Piacenza arriverà Trento, altra partita che si annuncia assai complicata per i padroni di casa.

Anche per Trento comunque non tutto è iniziato nel migliore dei modi: vittoria per 3-1 al debutto casalingo contro la neopromossa Siena, poi sconfitta per 3-2 nel derby dell’Adige a Verona, che quindi ha già affrontato e battuto le due protagoniste del posticipo di oggi. Dopo due giornate sicuramente non è il caso di azzardare bilanci, però la squadra di Angelo Lorenzetti ha già perso contatto dalla vetta della classifica e di conseguenza deve reagire fin da stasera nella diretta di Piacenza Trento…











