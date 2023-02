Diretta Piacenza Trento/ Streaming video Rai: la finale, Coppa Italia 2023

DIRETTA PIACENZA TRENTO: SPETTACOLO NELLA FINALE DI COPPA ITALIA 2023

Piacenza Trento, in diretta dal Palazzo dello Sport di Roma si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 26 febbraio 2023, come finale della Coppa Italia 2023 di volley maschile, il primo grande trofeo della pallavolo in palio quest’anno. Dopo diverse sorprese nei quarti, ieri le semifinali hanno regalato altre emozioni forti e di conseguenza ecco che ci attenderà la diretta di Piacenza Trento come atto culminante di questa Final Four della Coppa Italia 2023 ospitata nella Capitale, con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e l’Itas Trentino a contendersi il sempre prestigioso titolo.

Piacenza si è imposta per 3-0 contro Perugia nella prima semifinale di ieri pomeriggio, firmando un’impresa che può davvero essere definita clamorosa, dal momento che gli umbri erano reduci da 33 vittorie consecutive stagionali fra tutte le competizioni e onestamente tutti si aspettavano di vedere la Sir Safety in finale. Nella seconda semifinale invece il pronostico della vigilia è stato rispettato, ma Trento ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per imporsi al tie-break contro Milano, dopo essere andata sotto di due set. Delle quattro big della pallavolo italiana degli ultimi anni ne è arrivata in fondo una sola, l’esito della finale non è affatto scontato: che cosa ci riserverà la diretta di Piacenza Trento?

DIRETTA PIACENZA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente tasto numero 2 del telecomando, dunque ci sarà la grande ribalta di un canale generalista per la finale di Coppa Italia 2023 di volley, con il racconto di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Sarà garantita per tutti anche la diretta streaming video di Piacenza Trento, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA PIACENZA TRENTO: RISULTATO E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la presentazione della diretta di Piacenza Trento deve mettere in copertina gli emiliani della Gas Sales Bluenergy, perché Piacenza ha firmato la grande impresa e l’ha pure fatto in maniera autorevole, con un successo per 3-0 che non ha lasciato dubbi su chi fosse più forte ieri pomeriggio. Adesso per gli uomini di Massimo Botti c’è una nuova sfida da affrontare: mettersi alle spalle l’emozione per un capolavoro che forse osavano solo sognare e giocare di nuovo a livelli altissimi per provare a portare la Coppa Italia di pallavolo maschile a Piacenza per la seconda volta nella storia dopo il 2014.

Trento invece cerca il poker in Coppa Italia, ma forse sorprende osservare che l’ultimo successo risale al 2013. Dieci anni dopo c’è la grande occasione per tornare a vincere, ma serve cautela: in valore assoluto la squadra di Angelo Lorenzetti ha qualcosa in più rispetto agli emiliani, ma Piacenza è una rivale tradizionalmente ostica per Trento e ieri è stato davvero difficile battere Milano, con un notevole dispendio di energie per vincere in cinque set. Contro Perugia in teoria sarebbe stato più difficile, ma le premesse per una finale stuzzicante ci sono tutte e non vediamo l’ora di goderci lo spettacolo che sarà garantito dalla diretta della finale Piacenza Trento…

