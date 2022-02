Diretta Piacenza Trento/ Streaming video Rai: punti pesanti (volley)

DIRETTA PIACENZA TRENTO: SFIDA INTRIGANTE

Piacenza Trento, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Gianluca Cappello, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022, per la decima giornata di ritorno della Superlega di volley maschile presso il Pala Banca della città emiliana. Intrigante sfida di pallavolo, la diretta di Piacenza Trento metterà infatti di fronte due delle quattro protagoniste che nel prossimo weekend daranno vita alla Final Four di Coppa Italia e che sicuramente rivedremo anche ai playoff.

Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza a dire il vero è meglio ancora usare una certa cautela, anche se l’attuale settimo posto dovrebbe garantire un piazzamento finale fra le prime otto. Nessun dubbio in proposito invece ovviamente per la Itas Trentino, che anzi punta ben più in alto, diciamo a difendere il terzo posto per poi dare l’assalto al sogno scudetto. Punti in palio comunque importanti per consolidare le rispettive posizioni: cosa succederà in Piacenza Trento?

DIRETTA PIACENZA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che è la casa della Superlega di volley maschile. Appuntamento anche in diretta streaming video, tramite sito o app del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA PIACENZA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Piacenza Trento, abbiamo già accennato all’importanza della posta in palio. I padroni di casa emiliani devono blindare il posto fra le prime otto che significherà l’accesso ai playoff, mentre Trento naturalmente punta alla migliore posizione possibile fra le quattro big che poi verosimilmente si giocheranno lo scudetto proprio nella post-season ed avere il fattore campo almeno in semifinale (consideriamo il primo posto già di Perugia) potrebbe essere molto importante.

Piacenza avrebbe però bisogno di invertire la tendenza recente abbastanza negativa, soprattutto la sconfitta contro Taranto in una partita che avrebbe potuto dare di fatto agli emiliani la certezza dei playoff, che invece adesso non sono ancora del tutto certi. Trento invece è ancora in corsa sui tre fronti di campionato, Coppa Italia e anche Champions League, dove nei quarti è sulla carta favorita contro Berlino. Un finale di stagione che si annuncia pirotecnico per la Itas, che cercherà a Piacenza il giusto slancio…



