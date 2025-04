DIRETTA PIACENZA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Via al secondo atto della diretta Piacenza Trento, una semifinale che ci ha già regalato emozioni meravigliose domenica scorsa in gara-1, vinta in cinque set dalla Itas, che però oggi dovrà rendere visita agli emiliani. Anche se nel frattempo la società è cambiata a Piacenza, non si può dimenticare che queste due città si sono contese per ben tre volte lo scudetto della pallavolo maschile italiana in anni ancora recenti. Indimenticabili i ricordi del 2008 e del 2009, una doppia finale consecutiva che diede alla Itas il suo primo scudetto e l’anno seguente la rivincita degli emiliani, anch’essi al loro primo titolo di campioni d’Italia.

Il terzo atto fu nel 2013, con Trento che si cucì sul petto il terzo scudetto, considerando che aveva vinto il campionato anche nel 2011, in quel caso contro Cuneo come finalista sconfitta. Il fascino quindi è più che evidente per questa semifinale, ma naturalmente adesso conta solamente quello che sta per succedere in un nuovo capitolo della diretta Piacenza Trento! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PIACENZA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Rai Sport (canale 58) ci offrirà ancora una volta la diretta Piacenza Trento in tv, quindi potete rivolgervi a sito o app di Rai Play per la diretta streaming video.

PIACENZA TRENTO: DOPO UN BELLISSIMO PRIMO ATTO

Domenica scorsa ci siamo divertiti moltissimo, oggi 13 aprile 2025 la diretta Piacenza Trento potrà quindi essere di nuovo intensa e spettacolare in gara-2 della semifinale scudetto della Superlega 2024-2025 di volley maschile. L’appuntamento sarà alle ore 18.00 del pomeriggio, con la Itas Trentino che si presenterà in vantaggio grazie alla precedente vittoria per 3-2, ma anche consapevole che la serie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza potrebbe essere lunga e complicata, anche se evidentemente il secondo atto della diretta Piacenza Trento sarà più delicato per i padroni di casa.

Nei playoff infatti i risultati contano ancora di più che nel resto della stagione: una sconfitta ti mette in ritardo anche se scaturita da una prestazione di ottimo livello e adesso Piacenza deve reagire, perché altrimenti si ritroverebbe sotto 0-2 e conTrento che avrebbe già un match-point casalingo giovedì sera. Difficile però sbilanciarsi dopo una partita che è stata decisa da un 18-16 al tie-break: ogni singolo pallone potrebbe essere determinante, non vediamo quindi l’ora di seguire la diretta Piacenza Trento, con aspettative molto alte anche in termini di emozioni.

DIRETTA PIACENZA TRENTO: UN VERDETTO DECISO DAI DETTAGLI?

Dopo ciò che abbiamo già detto, è evidente che la diretta Piacenza Trento si presenta come una partita aperta a ogni esito. Lo avevamo già accennato presentando la prima partita: la Itas aveva chiuso la stagione regolare con la bellezza di 18 punti di vantaggio sulla Gas Sales Bluenergy, ma ciò non era garanzia di un vantaggio per Trento, che nei quarti aveva fatto più fatica contro Cisterna di quanta ne avesse fatta Piacenza nella serie teoricamente più equilibrata, cioè quella contro Verona.

Semmai, la forza di Trento potrebbe avere inciso nei momenti più delicati del match: ai massimi livelli spesso la differenza è fatta da chi riesce a cogliere l’attimo giusto in partite equilibrate, come è stato appunto domenica scorsa in un match durato oltre due ore e mezza, di cui ben 27 minuti nel tie-break. Piacenza deve allora riuscire a fare l’ultimo salto di qualità, altrimenti vincere ben tre partite (delle quali almeno una necessariamente in trasferta) potrebbe rivelarsi un’impresa impossibile. I dettagli faranno la differenza nella diretta Piacenza Trento?