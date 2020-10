Diretta Piacenza Trento/ Streaming video Rai: sfida decisiva per Lorenzetti

Piacenza Trento, diretta dagli arbitri Sobrero e Vagni, è la partita in programma oggi, domenica 11 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. E’ dunque con la diretta tra Piacenza e Trento che si apre questa domenica interamente dedicata alla 4^ giornata del turno di andata del campionato della Serie A1 di volley maschile una sfida che si annuncia particolarmente importante per la formazione di Lorenzetti, considerato un avvio di stagione della Diatec non proprio esaltante. Al contrario la Gas Sales pare stare beneficiando al massimo dell’approdo di Mister Bernardi alla panchina: dopo l’ottimo esordio contro Ravenna solo pochi giorni fa, la formazione emiliana sta convincendo sempre di più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida di volley maschile tra Piacenza e Trento sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre, per la precisione al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando. Garantita la diretta streaming video della partita della 4^ giornata per tutti, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.

DIRETTA PIACENZA TRENTO: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, la diretta tra Piacenza e Trento si presenta come una sfida che Lorenzetti e i suoi non possono in alcun modo perdere, nella 4^ giornata del campionato della Serie A1. Benché dallo stop al campionato nella passata stagione e il lockdown la Diatec non sia uscita particolarmente danneggiata (pur chiaramente soffrendo moltissimo lo stop, come tutti i club), pure la stagione 2020-21 di Trento è davvero cominciata in salita. Per una squadra che punta allo scudetto e che da anni rientra nelle top four del campionato di serie A1, aver messo da parte un successo (contro Padova) e due KO (con Verona e Civitanova) non è stato proprio il massimo. Ma già oggi ecco che occorre occasione di riscatto per i trentini, sia pure contro una formazione affatto “facile” da superare. La Gas Sales infatti sulla carta pare in passo indietro alla Diatec, ma sotto la guida di Bernardi i biancorossi hanno fatto davvero bene in avvio di stagione. Per Piacenza la classifica della Serie A1 ci racconta di un solo KO contro Perugia, ma due importanti vittorie ottenute contro Ravenna e Latina, dove gli emiliani hanno dimostrato grande compattezza. La diretta Piacenza Trento di oggi sarà dunque sfide veramente impegnativa, da non perdersi!.

© RIPRODUZIONE RISERVATA