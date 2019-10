Diretta Piacenza Vicenza/ Streaming video tv: grande tradizione (Serie C)

Piacenza Vicenza, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona, è una sfida tra due squadre di grande tradizione che oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre 2019, sarà valida per la nona giornata del girone B di Serie C. Appuntamento fissato alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli della città emiliana. Piacenza Vicenza sarà una grande sfida non solo per la storia dei due club, ma anche e soprattutto perché entrambi sono nelle prime posizioni della classifica del campionato: 14 punti per il Piacenza e ben 18 per il Vicenza. La differenza è maturata quasi tutta nella scorsa giornata, quando il Vicenza ha vinto 2-1 contro il Cesena, mentre il Piacenza è tornato sconfitto per 4-2 dalla trasferta contro la Sambenedettese. Gli emiliani oggi proveranno a ricucire il distacco per rimanere vicini ai vertici, d’altro canto per il Vicenza un colpaccio sarebbe un segnale di forza lanciato a tutte le rivali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Vicenza non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA VICENZA

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Piacenza Vicenza. Gli emiliani di Arnaldo Franzini potrebbero schierarsi con il 3-5-2 e questi possibili titolari: Del Favero in porta; Della Latta, Pergreffi e Milesi davanti a lui nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque con Zappella, Nicco, Corradi, Marotta e Imperiale da destra a sinistra; infine Sestu e Paponi per formare la coppia d’attacco. Il Vicenza di Domenico Di Carlo invece potrebbe proporci il 4-3-1-2 nel quale potremmo vedere Bruscagin, Cappelletti, Padella e Barlocco difensori a protezione del portiere Grandi; a centrocampo il terzetto formato da Zona, Rigoni e Vandeputte; Giacomelli invece agirà sulla trequarti, in appoggio alle due punte Guerra e Marotta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Piacenza Vicenza. L’agenzia di scommesse sportive Snai per questa partita quota il segno 1 a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno X ed infine la posta in palio sarà moltiplicata 2,85 volte in caso di segno 2.



