Diretta Pianese Arezzo streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 23 settembre 2025

DIRETTA PIANESE AREZZO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, manca pochissimo al fischio iniziale della diretta di Pianese Arezzo, ma prima di immergerci nel rettangolo verde diamo un’occhiata a quelli che sono i numeri delle due squadre nel pre match, in maniera tale da capire quali trend avremo una volta scesi in campo. La Pianese costruisce molto sulle catene laterali, producendo una media di 4,6 corner a gara e una percentuale di cross riusciti superiore al 30%. Segna meno rispetto alle big (1,1 gol a partita) ma compensa con una difesa ordinata che concede solo 9,5 tiri di media agli avversari.

L’Arezzo, invece, ha un’impronta più offensiva: 1,5 gol segnati per match, con 14 tiri totali e un possesso palla attorno al 52%. Sul piano atletico i toscani si fanno valere, percorrendo circa 107 km a gara, mentre la Pianese resta più bassa ma compatta, pronta a sfruttare gli errori avversari. Numeri certamente interessanti, adesso possiamo invitarvi a rimanere su questa pagina perché tra pochi istanti sarà finalmente diretta di Pianese Arezzo, commentata ovviamente dalla nostra redazione. Non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

PIANESE AREZZO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Pianese Arezzo in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, che segue tutto il campionato di Serie C. Servirà però un abbonamento, come anche per usufruire della diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv.

PIANESE AREZZO: UN BEL DERBY TOSCANO

Un bel derby toscano ci farà compagnia alle ore 18.30 di oggi, martedì 23 settembre 2025, dallo Stadio comunale di Piancastagnaio. Parliamo della diretta Pianese Arezzo, che è in programma in turno infrasettimanale per la sesta giornata del girone B, naturalmente del campionato di Serie C.

I padroni di casa della Pianese arrivano da un pareggio contro la Vis Pesaro, in una partita di per sé non memorabile ma che avrà uno spazio nella storia per le vicende infuocate di un lunghissimo recupero nel quale è successo di tutto. Alla fine è mancato solo il gol, per la Pianese è comunque un utile pareggio per stare a centro classifica con 6 punti.

Per l’Arezzo invece c’è stata l’inattesa sconfitta casalinga contro il Guidonia, una frenata pesante per la capolista che in precedenza marciava a punteggio pieno con quattro vittorie nelle prime quattro giornate e quindi iniziava a coltivare qualche progetto di fuga solitaria, che adesso evidentemente andrà rivisto.

Bisognerebbe quindi cercare di ripartire al più presto, sul campo però di una squadra non così ambiziosa ma comunque di buon livello e sempre ostica per tutti. Il derby toscano sarà quindi un bel test per entrambe, vogliamo scoprire chi sarà “promosso” al termine della diretta Pianese Arezzo…

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE AREZZO

Le scelte di Alessandro Birindelli dovrebbero indicare un modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni della diretta Pianese Arezzo. Capitan Ercolani, Gorelli e Masetti nella difesa a tre davanti al portiere Filippis; folto centrocampo a cinque per la Pianese, con Sussi, Tirelli, Balde, Proietto e Coccia che potrebbero schierarsi da destra a sinistra, mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Ongaro e Fabrizi.

Cristian Bucchi invece dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 per il suo Arezzo. Attenzione a possibili novità nei titolari, noi comunque ricordiamo Venturi in porta; i quattro difensori De Col, Gilli, Gigli e Righetti da destra a sinistra; a centrocampo Chierico e Iaccarino ai fianchi di capitan Guccione; infine il tridente d’attacco aretino con Pattarello e Tavernelli ai fianchi del centravanti Ravasio.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo potrebbe non bastare ai padroni di casa nella diretta Pianese Arezzo, almeno secondo le quote Betsson per il pronostico sul derby toscano. Se infatti un successo casalingo varrebbe ben 5,50 volte la posta, poi si scenderebbe a 3,40 sul pareggio ed è favorito a 1,66 il segno 2.