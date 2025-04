DIRETTA PIANESE AREZZO (RISULTATO FINALE 2-3): PATTARELLO DECISIVO

La seconda frazione di gara di questa gara tra la Pianese e l’Arezzo, di fatto, vede da segnalare solo alcune sostituzioni. I ritmi del match, infatti, sono ora davvero troppo bassi. Dopo la classifica girandola di campi del secondo tempo, dunque, il match si dà una svegliata proprio nei suoi minuti finali.

La Pianese, in appena due minuti, ha infatti ben due occasioni da gol. La prima è per Da Pozzo, il quale vede il suo tiro sfiorare l’incrocio dei pali. Mentre nella seconda opportunità bisogna segnalare il salvataggio di Gilli sulla conclusione di Pacciani. A sorpresa, esattamente al 92′, l’Arezzo riesce a segnare con Pattarello (Agg.William Scuotto).

DOVE VEDERE DIRETTA PIANESE AREZZO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pianese Arezzo, dovrete connettervi a Sky, per la diretta streaming video da cellulare affidatevi all’applicazione Sky Go.

DIRETTA PIANESE AREZZO (RISULTATO 2-2): GARA RICCA DI GOL

La prima occasione della gara tra la Pianese e l’Arezzo è della squadra ospite con la conclusione tentata da Montini terminata alta sopra la traversa. I primi quindici minuti della gara vedono un sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma Chierico è bravo fa saltare il banco con un bellissimo tacco.

Dopo il gol subito, di fatto, la Pianese non riesce ad abbozzare una sorta di reazione. Anzi, di fatto, l’Arezzo riesce ad andare sullo 0-2 con Coccia. La squadra padrone di casa, però, non si sveglia e riaccorcia con Mignani. Proprio quest’ultimo a fine primo tempo riporta il risultato in parità su calcio di rigore.

DIRETTA PIANESE AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche della diretta di Pianese Arezzo: i rossoverdi mostrano una produzione realizzativa superiore, con una media di 1.72 gol segnati a partita, quasi mezzo gol in più rispetto all’1.28 della Pianese. Anche in fase difensiva la Ternana ha qualcosa in più, incassando in media solo 0.64 gol a partita contro gli 1.19 degli avversari. Le vittorie conquistate confermano la maggiore efficacia della squadra umbra, che ha vinto il 58.33% delle proprie gare contro il 41.67% della formazione toscana.

Tuttavia, quando si parla di spettacolo, la Pianese riesce comunque a tenere testa: ben il 69.44% delle sue partite finisce con almeno due gol complessivi, percentuale superiore al 61.11% della Ternana. L’over 2.5, però, è più frequente nelle partite dei rossoverdi, che toccano il 50% rispetto al 36.11% della Pianese. Equilibrato, invece, il dato sulle partite in cui entrambe le squadre riescono a segnare, con un 41.67% in comune. Sul piano disciplinare, i numeri sono molto simili: la Pianese ha rimediato leggermente più cartellini totali, 90 contro 87, con una media di gialli di poco superiore (2.42 contro 2.36). Anche i rossi sono pochi ma leggermente più presenti tra le fila degli ospiti. (agg. Gianmarco Mannara)

OSPITI IN FORMA

Sfida ad alta quota tra due formazioni che rivedremo tra qualche settimana ai playoff. La diretta Pianese Arezzo, in programma domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30, sarà molto interessante da vedere in quest’ultima giornata.

Una piccola curiosità sulla Pianese è che non pareggia addirittura dal 6 gennaio contro l’Ascoli. Da quella gara in poi, solo sconfitte o vittorie. Le ultime tre sono state i due successi con Legnago e Pineto più il ko con la Ternana.

L’Arezzo sta viaggiando fortissimo come dimostrato dalle quattro vittorie nelle ultime cinque partite, rispettivamente contro Milan U23 per 1-0, Perugia per 2-0, altro 1-0 con il Pescara e infine un netto 4-1 alla Lucchese.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE AREZZO

La Pianese si schiererà con il modulo 3-4-1-2. In porta Filippis, protetto da Ercolani, Masetti e Indragoli. A centrocampo troveremo Da Pozzo, Proietto, Simeoni e Chesti. Marchesi sarà il trequartista con Bacchin e Mignani punte.

L’Arezzo replica invece con un più classico 4-3-3. Trombini tra i pali, difesa a quattro composta da Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti. Nella zona nevralgica del campo avremo vedremo all’opera Dezi, Guccione e Eklu con Pattarello-Ravasio-Tavernelli in attacco.

QUOTE PER LE SCOMMESSE PIANESE AREZZO

Secondo i bookmakers, la squadra favorita è l’Arezzo a 1.88 contro l’1 fisso a 3.65 e il pareggio a 3.15. Gol e No Gol rispettivamente a 1.91 e 1.77.