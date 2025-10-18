Tutte le informazioni sulla diretta Pianese Bra, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA PIANESE BRA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Guardiamo adesso le statistiche della diretta di Pianese Bra, cercando di capire chi tra queste due formazioni ha le maggiori probabilità di portare a casa il risultato, in questo modo avremo anche un approccio più moderno allo sport che tanto amiamo. La Pianese si conferma una delle squadre più aggressive del girone: 11,0 km percorsi medi per giocatore, 14,8 recuperi palla nella metà campo avversaria e un alto indice di verticalità: il 47% delle azioni offensive si sviluppa in meno di 10 secondi.

Il Bra, più attendista, tiene una media di possesso del 53%, ma finalizza con precisione: 1,5 xG e 1,3 xA a partita, con il 72% dei gol nati da azioni costruite sulla corsia sinistra. La Pianese segna soprattutto nella prima mezz’ora (41% delle reti tra il 15’ e il 30’), mentre il Bra tende a colpire in pieno recupero, 4 gol su 8 arrivati oltre l’85’. Sul piano disciplinare, i piemontesi sono più ordinati (1,9 ammonizioni di media contro 3,1), ma la Pianese crea più corner (6,5 contro 4,2). Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Pianese Bra, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Pianese Bra, dove seguire la partita in streaming video

Il fischio d’inizio della diretta Pianese Bra dovrebbe essere previsto per le 17.30 orario nel quale la sfida potrà essere vista anche tramite la televisione dai tifosi o appassionati che sono in possesso di un abbonamento a Sky Sport e che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport, potrà però essere seguita anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Piemontesi sempre più in crisi

Lo Stadio Carlo Zecchini ospiterà la decima giornata del girone B di Serie C nella diretta Pianese Bra sfida che entrambe le formazioni sperano possa permettergli di tornare alla vittoria e riuscire così a fare un passo avanti nei loro obiettivi stagionali, i bianconeri sperano di riuscire ad ottenere un posto nei playoff alla fine della stagione così da poter lottare per una promozione che avrebbe qualcosa d’incredibile, i punti che mancano alla squadra toscana dopo la sconfitta 1-0 in casa del Guidonia è solo 1 ma per poter essere più certi del sorpasso in classifica cercheranno di ottenere la vittoria.

Per i piemontesi invece l’obiettivo stagionale è quello di riuscire a salvarsi, come per quasi tutte le altre neopromosse, la classifica li vede ora al diciottesimo posto con 5 punti a soli 3 dall’ultima posizione fuori dai playout e per questo sperano in un passo falso delle loro avversarie anche se dopo la sconfitta 1-3 contro il Carpi non sarà facile neanche ottenere la vittoria.

Formazioni Pianese Bra, probabili ventidue in campo

Entrambi i tecnici della diretta Pianese Bra sceglieranno per la sfida di mettere mani alla squadre che sono scese in campo nell’ultima giornata e che non sono riuscite a portare a casa risultati utili alla classifica, i bianconeri di Alessandro Birindelli si metteranno in campo con il solito 3-4-2-1 dove però saranno scelti Filippis in porta, Masetti, Gorelli e Chesti in difesa, Coccia, Fabrizi, Simeoni e Sussi a centrocampo, Puletto e Baldé sulla trequarti e Bellini in attacco. La risposta di Fabio Nisticò arriverà schierando lo stesso 3-4-2-1 con Renzetti, De Santis, Cannistra e Sganzerla, Cucciniello, La Marca, Brambilla e Pautassi, Baldini e Minaj e Di Biase.

Pianese Bra, quote e possibile esito finale

La diretta Pianese Bra non dovrebbe regalare troppe sorprese per quanto riguarda il suo risultato e dovrebbe vedere la vittoria finale dei bianconeri che anche su bet365 sono dati come squadra vincente a 2.10, come quota più bassa tra tutte le tre scelte per la sfida. La vittoria dei piemontesi è considerata di conseguenza come molto difficile se non impossibile e per questo fissata molto più alta pari a 3.30 senza però distanziarsi troppo dal valore scelto per il pareggio ovvero un 3.00 che sottolinea la difficoltà dei piemontesi in questa stagione e l’importanza dei 3 punti per entrambe le squadre.