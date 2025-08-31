Diretta Pianese Carpi streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita nel girone B di Serie C.

DIRETTA PIANESE CARPI: TUTTO ANCORA DA SCOPRIRE!

Quasi pronti alla diretta Pianese Carpi, una partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 31 agosto 2025 e rientra nel programma del girone B della Serie C 2025-2026, per la seconda giornata. possiamo dire che sia ancora tutto da scoprire; questo almeno stando ai risultati che sono maturati la scorsa settimana.

Video Ascoli Pianese (0-0)/ Gol e highlights: protagonisti Vitale e Bertini! (Serie C, 23 agosto 2025)

Entrambe le squadre hanno pareggiato: la Pianese, che vuole confermare i playoff brillantemente raggiunti lo scorso anno, è stata inchiodata sullo 0-0 dall’Ascoli e possiamo considerare come positivo questo punto ottenuto in trasferta, che se non altro ha permesso di uscire dal Del Duca senza subire gol.

Il Carpi si mangia le mani perché è stato raggiunto dalla Juventus Next Gen proprio nel finale, in una partita diventata celebre per la chiamata del Var da parte del suo allenatore Stefano Cassani “contro” la propria squadra, comunque anche qui pareggio positivo.

DIRETTA/ Ascoli Pianese (risultato finale 0-0): Oviszach non concretizza! (Serie C, 23 agosto 2025)

Adesso nella diretta Pianese Carpi vedremo se arriverà un passo avanti ed eventualmente da parte di quale squadra; noi ci approcciamo alla partita con il nostro solito viaggio all’interno delle scelte che potrebbero essere operate in termini di formazioni, in poche righe allora proviamo a ipotizzare i due undici che si affronteranno tra poco.

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA PIANESE CARPI

Potrete seguire la diretta Pianese Carpi su Sky Sport 255 per quanto riguarda la tv, mentre su Now Tv, sempre in abbonamento, avrete la diretta streaming video.

DIRETTA/ Pescara Pianese (risultato finale 2-1): accorcia Bacchin! (7 maggio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE CARPI

Eccoci quasi in vista della diretta Pianese Carpi, c’è un 3-5-2 per Alessandro Birindelli che protegge il portiere Tommaso Bertini con Masetti, Chesti ed Ercolani, lasciando invece a Sussi e Martey il compito di correre lungo la fascia e ovviamente aiutare anche la difesa, cosa che dovranno fare pure i tre centrocampisti Proietto, Vigiani e Marco Bertini. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, abbiamo Ongaro che sabato scorso è entrato dalla panchina e oggi potrebbe essere titolare, in questo caso uno tra Peli e Bellini sarebbe a disposizione.

Cassani adotta un modulo molto simile nel Carpi; qui però ci sono due trequartisti, con Arcopinto e Cortesi in vantaggio su Riccardo Forte, a supporto di un solo attaccante che è Gerbi. Per il resto invece è tutto a specchio: Sorzi il portiere con Lombardi, Zagnoni e Rossini a formare la linea difensiva che avrà il supporto soprattutto dei due centrocampisti centrali Rosetti e Casarani, questo perché almeno di base gli esterni biancorossi giocano in maniera più offensiva, sempre che siano Stanzani e Cecotti perché con Verza e Rigo, ad esempio, la soluzione dell’allenatore sarebbe di maggiore contenimento dell’avversario.

PIANESE CARPI: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Pianese Carpi raccontano di un equilibrio di fondo, perché il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa e il segno 2 per il successo degli ospiti sono molto vicini, rispettivamente stiamo parlando di 2,15 e 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio regolata dal segno X, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,15 volte la vostra giocata.