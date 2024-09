DIRETTA PIANESE ENTELLA, GARA ALLE PORTE

Ci sono già ben sei punti di differenza tra le due squadre. La diretta Pianese Entella vedrà sfidarsi questa domenica 22 settembre alle ore 18:30 i toscani che hanno collezionato 4 punti e i liguri che hanno già raggiunto la doppia cifra.

La Pianese sta avendo un avvio di stagione altalenante con il pareggio per 3-3 con il Perugia e le sconfitte contro Ascoli e Pescara che hanno rallentato la corsa dei toscani. Per fortuna dei bianconeri è arrivato il successo con il Campobasso a dare una spinta verso metà classifica.

L’Entella sta facendo fin qui una stagione eccezionale in campionato. L’esordio è stato condito dall’1-0 al Milan Futuro, seguito da un doppio 2-1: il primo a Rimini, il secondo tra le mura amiche contro l’Ascoli. Nell’ultimo turno, invece, è arrivato l’1-1 con il Carpi.

DIRETTA PIANESE ENTELLA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Eccoci al paragrafo su dove vedere la diretta Pianese Entella. La gara di Serie C si potrà vedere su Sky oppure NOW.

Se invece volete assistere al match attraverso la diretta streaming dovrete scaricare le applicazioni e tramite abbonamento potrete senza problemi vedere il match sui vostri dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI PIANESE ENTELLA

È arrivato il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Pianese Entella. I bianconeri scenderanno in campo con il modulo 3-4-2-1 con Boer tra i pali, difesa a tre con Polidori, Pacciardi e Chesta. Sulle fasce Boccadamo e Nicoli con Proietto e Simeone al centro e Falleni-Sorrentino trequartisti, Mignani unica punta.

L’Entella replicherà con l’assetto tattico 3-5-2, molto simile ma con un centrocampo più robusto. In porta Siaulys, difesa a tre con Manzi, Tiritiello e Parodi. Agiranno da esterni Bariti a destra e Di Mario a sinistra con Franzoni, Lipani e Corbari a centrocampo. In attacco Castelli e Guiu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PIANESE ENTELLA

Infine è il turno delle quote per le scommesse sulla diretta Pianese Entella. Gli ospiti sono favoriti visto che sono dati a 2.20 contro i 3.15 attribuiti ai bianconeri. Il segno X del pareggio è invece una via di mezzo tra le due quote ovvero 3.05.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, a 1.90 mentre il No Gol a 1.72. L’Over 2.5 è dato invece a 2.20, l’Under alla stessa soglia a 1.55.