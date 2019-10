Diretta Pianese Juventus U23/ Streaming video e tv: ospiti favoriti nelle quote

Pianese Juventus U23, diretta dall’arbitro Giuseppe Emanuele Repace, è la partita in programma oggi, domenica 6 ottobre, valida per la 8^ giornata del Campionato di Serie C, girone A: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Quest’oggi la Juventus U23, prima e fin qui unica squadra giovanile del calcio italiano a partecipare ad un campionato federale, cerca riscatto sul campo della Pianese dopo i 4 gol subiti dal Monza capolista lo scorso fine settimana. I bianconeri hanno raccolto soltanto 6 punti in sette partite, vincendo esclusivamente una gara tra tutte quelle disputate e occupano la diciassettesima posizione in classifica. Leggermente migliore il percorso in campionato della Pianese, che ha ottenuto fin qui 8 punti e che lotterà fino alla fine del campionato per restare in Serie C anche il prossimo anno. I toscani poi approdano a questo turno forti di 8 punti, a cui ha contribuito anche il pari ottenuto con il Gozzano solo settimana scorsa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PIANESE JUVENTUSU23

La diretta tv di Pianese Juventus U23 non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

DIRETTA PIANESE JUVENTUS U23: LE PROBABILI FORMAZIONI

La Pianese, non avendo squalificati e infortunati, sembra destinata a riproporre la stessa formazione schierata contro il Gozzano, con Vitali in porta alle spalle dei fratelli Benedetti, Cason e Catanese. A centrocampo dovrebbero andare Dierna, Gagliardi, Montaperto e Regoli a sostegno dei due attaccanti Seminara e Simeoni. I bianconeri di Pecchia rispondono con Loria tra i pali, Rosa, Coccolo, Alcibiade e Beruatto in difesa. In mediana andranno Toure, Clemenza e Lanini, con il compito di servire gli uomini più avanzati, ovvero il tridente composto da Mota, Olivieri e la rivelazione nordcoreana Han.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un occhio alle scommesse per la sfida di Serie C, per la Snai la favorita è la Juventus, la cui vittoria si gioca a 2,35 volte la posta contro i 3,05 della Pianese. Stessa quota anche per l’ipotesi di pareggio, la cui eventualità è pagata a 3,05.



