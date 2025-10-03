Diretta Pianese Livorno, streaming video tv: sebbene non siano nei bassifondi della classifica, ci si aspetta qualche punto in più (Serie C, 3 ottobre 2025)

DIRETTA PIANESE LIVORNO, TEAM ALTALENANTI

Arrivate all’ottava giornata di campionato, le due formazioni si distanziano solamente di due punti. La diretta Pianese Livorno, in programma venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:30, vede i bianconeri a 9 punti contro i 7 dei toscani.

La Pianese ha vinto nell’ultimo turno con il Perugia, ritornando al successo dopo il 2-0 alla Torres del 6 settembre. In questo lasso di tempo erano arrivati due pareggi e un sconfitta con l’Arezzo capolista mentre ad inizio stagione solamente un punto in due partite tra Ascoli (0-0) e Carpi (0-1).

Il Livorno ha affrontato un momento sportivamente pessimo tra il ko per 2-1 con la Juventus Next Gen del 30 agosto e il 3-0 incassato dll’Ascoli il 20 settembre, intervallato da altre tre sconfitte. In tutto ciò sono arrivate però anche due vittorie con Ternana e Bra più il pareggio dello scorso weekend con il Campobasso.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PIANESE LIVORNO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Pianese Livorno dovrete necessariamente essere abbonati a Sky. Così facendo avrete anche la possibilità di guardare la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PIANESE LIVORNO

La Pianese si disporrà secondo il modulo 3-5-2 con Flippis in porta, protetto d Masetti, Gorelli e Chesti. Gli esterni titolari saranno Peli e Coccia mentre Bertini, Simeoni e Proietto a centrocampo. In attacco la coppia Martey-Bellini.

Il Livorno invece predilige il 4-2-3-1 con Ciobanu tra i pali. Difesa a quattro schierata con Ghezzi, Baldi, Noce e Antoni, nella zona nevralgica del campo vedremo Welbeck e Hamlili. Trequarti di qualità tra Biondi, Marchesi e Cioffi che supporteranno Dionisi unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PIANESE LIVORNO

Il fattore campo sembra essere un fattore poiché la Pianese è data a 1.98 contro i 3.45 del Livorno, segno X del pareggio a 3.25. Riusciranno a segnare entrambe le squadre? Gol a 1.97, No Gol più probabile a 1.68.