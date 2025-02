Diretta Pianese Lucchese, ospiti favoriti

La diretta Pianese Lucchese andrà in scena allo Stadio Porta Elisa e sarà valida per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C, a scendere in campo saranno due squadre che stanno affrontando la stagione in due maniere differenti e che stanno vivendo due momenti diversi del campionato, gli ospiti sono alla 17° posizione in classifica con 23 punti ma con una vittoria potrebbero uscire dalla zona playout di cui ora fanno parte, si presentano alla partita dopo la vittoria 2-1 contro l’Ascoli. La squadra di casa invece sono dentro alla corsa playoff ma la loro 8° posizione con 32 punti non è così sicura e potrebbero essere raggiunti dagli inseguitori, arrivano alla gara da una sconfitta 2-0 contro l’Entella.

Pianese Lucchese , le probabili formazioni

Per la diretta Pianese Lucchese delle 17.30 gli ospiti dovrebbero presentarsi schierando il solito 3-5-2 di mister Giorgio Gorgone con Palmisani in porta, Sabbione, Gucher e Gasbarro il terzetto difensivo, Antoni e Geminiani sulle fasce, Catanese, Tumbarello e Visconti in mezzo al campo e Magnaghi e Saporiti coppia d’attacco. La squadra di casa dovrebbe rispondere con delle scelte simili da parte del tecnico Alessandro Vittorio Formisano con un 3-4-2-1 con Boer tra i pali, Polidori, Masetti ed Ercolani i tre difensori centrali, Nicoli e Da Pozzo sugli esterni con Simeoni e Proietto a completare il centrocampo, Mignani unica punta supportato da Frey e Colombo.

Diretta Pianese Lucchese in streaming video, come vedere la partita

Anche questa sfida che non è certo di cartello potrà essere vista dai tifosi in diretta Pianese Lucchese sulla Tv con Sky Sport oppure su ipad o telefonino in streaming video con SkyGo e NowTv.

Quote Pianese Lucchese , il pronostico finale

La diretta Pianese Lucchese è una gara non facile da prevedere, sulla carta gli ospiti sono favoriti per via della loro migliore posizione in classifica e l’andamento più regolare fino a questo punto della stagione, l’ultimo periodo però è stato più positivo per i padroni di casa che arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo un’ottima vittoria e la voglia di uscire dalla zona calda del fondo della classifica potrebbe spingerli ad aggiudicarsi dei punti. Alla fine il risultato più probabile è quindi il pareggio con entrambe le squadre che si spingono in avanti per cercare la vittoria e regalano qualcosa agli avversari in fase difensiva. Segno 1 favorito ma non di molto nelle quote Snai, essendo indicato a 2,30.

