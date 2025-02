DIRETTA PIANESE MILAN FUTURO, TRA I PLAYOFF E LA RETROCESSIONE

Sfida molto calda quella della diretta Pianese Milan Futuro di sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio si prospetta una gara importante per due compagini che inseguono obiettivi diversi entro la fine della stagione. I bianconeri, reduci dal bel successo ottenuto in trasferta sul campo del Sestri Levante, non hanno alcun intenzione di fermarsi puntando anzi a prolungare la serie ed ottenere la terza vittoria consecutiva. I trentotto punti, come il Pineto che guida, e l’ottava posizione fanno ben sperare in ottica promozione e la scalata nei playoff potrebbe continuare cercando di scalzare l’Arezzo, a distanza di sole due lunghezze.

Se da una parte la Pianese è abbastanza tranquilla della sua situazione, dall’altra i giovani rossoneri stanno sbracciando in zona retrocessione al diciottesimo posto nel girone B con i loro ventidue punti. Battuti dalla Lucchese nell’ultima giornata di campionato, i lombardi hanno perso altro terreno contro una diretta concorrente per la salvezza e vorrebbero almeno scavalcare al più presto la Spal considerando che il quindicesimo posto occupato dal Campobasso è distante cinque punti. Il tecnico Bonera potrebbe inoltre perdere a breve il suo posto in panchina dopo i tanti rumors dei giorni scorsi.

DIRETTA PIANESE MILAN FUTURO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire le gesta dei bianconeri o dei rossoneri nella diretta Pianese Milan Futuro se possiedi un abbonamento a Sky. In tal caso collegati all’applicazione di Sky Go per lo streaming oppure sintonizza il tuo televisire sul canale Sky Sport 252.

PIANESE MILAN FUTURO, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Pianese Milan Futuro dovrebbe cominciare schierando un 3-4-2-1 con Boer, Masetti, Indragoli, Nicoli, Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Bacchin, Colombo, Mastropietro e Mignani per i padroni di casa se vogliamo trattare quelle che saranno le probabili formazioni anche per mister Alessandro Formisano. Il tecnico Bonera, che potrebbe invece essere presto sostituito, non dovrebbe invece riutilizzare senza qualche modifica il modulo 3-5-2 con Nava, Coubis, Camporese, Minotti, Quirini, Branca, Malaspina, Sandri, D’Alessio, Ianesi e Magrassi battuto dalla Lucchese.

DIRETTA PIANESE MILAN FUTURO, LE QUOTE

Dando uno sguardo ai siti di scommesse e alle loro quote, la vittoria della squadra di casa, la Pianese è vista più facile che avvenga, per questo bwin gli ha assegnato una quota di 2.15, la vittoria del Milan Futuro è più difficile vista la stagione dei rossoneri e per questo ha una quota più alta di 3.00, il pareggio invece è quotato più in alto rispetto a tutte le altre con un 3.10 che comunque è non così distante dalle altre.