Diretta Pianese Pergolettese/ Streaming video tv: andata playout Serie C (girone A)

Pianese Pergolettese si gioca alle ore 17:30 di sabato 27 giugno, presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto: finalmente si torna in campo per la Serie C 2019-2020 ma, dopo la lunga sosta per la pandemia da Coronavirus, il girone A che era fermo dalla metà di febbraio passa subito all’andata dei playout, e poi ovviamente anche alla disputa dei playoff. La formula è rimasta invariata: andata e ritorno, non esiste la regola dei gol in trasferta né supplementari o rigori, in caso di totale parità retrocederà la squadra con la peggiore classifica (in questo caso i toscani) mentre l’altra sarà salva. La graduatoria finale è stata formata con il tanto discusso algoritmo, che ha portato la Pianese al penultimo posto in classifica; la Pergolettese, che aveva iniziato malissimo il campionato, ha quasi rischiato di salvarsi direttamente con una grande rimonta ma il Lecco era troppo distante, e così i cremaschi dovranno passare dal playout. Aspettiamo dunque la diretta di Pianese Pergolettese, ma nel frattempo possiamo iniziare a fare una valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pianese Pergolettese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie C, dunque anche i playout, sono un’esclusiva del portale Sportube che ormai da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione (Coppa Italia compresa). Non solo gli abbonati stagionali avranno accesso alle immagini, visto che il singolo match si potrà acquistare di volta in volta; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dunque dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE PERGOLETTESE

Pianese Pergolettese inizia con una novità: all’inizio di giugno i toscani hanno promosso Pasquale Catalano ad allenatore, il modulo dovrebbe comunque rimanere quello con il rombo di centrocampo nel quale Simeoni sarà il vertice alto con Catanese trequartista, a supporto dei due attaccanti Latte Lath e Manicone. In mediana spazio a Carannante e Giacomo Benedetti in qualità di mezzali, con Montaperto che potrebbe aumentare la qualità offensiva della squadra; Vavassori e Pedrelli saranno i due terzini, in mezzo alla difesa opererà la coppia formata da Cason e Gagliardi che proteggerà il portiere Vitali. Cambio anche a Crema, dove la Pergolettese ha richiamato Matteo Contini per l’addio di Fiorenzo Albertini: l’eroe della promozione potrebbe confermare il 4-1-4-1 con Aboubakar Bakayoko e Lucenti al centro della difesa e davanti al portiere Ghidotti, con Brero e Villa in qualità di terzini. A centrocampo spazio per Panatti che potrebbe essere ancora il frangiflutti schierato a protezione del reparto arretrato; un passo avanti per il veterano Agnelli e Duca, che si occuperanno della trequarti avendo anche il supporto dei due laterali Franchi e Morello. La prima punta sarà Bortoluz, ma nel playout potrebbe servire l’esperienza “cadetta” di Malcore.



