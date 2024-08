DIRETTA PIANESE PERUGIA (RISULTATO FINALE 3-3): CHE PARTITA!

Una vera e propria montagna russa, quella che ha travolto il Comunale di Piancastagnaio in questa gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Primo tempo shock per la formazione umbra, che al quarto minuto è già in svantaggio: Falleni trova un’imbucata visionaria per il movimento perfetto del difensore Polidori, che raccoglie il cioccolatino offerto dal compagno e fulmina Gemello con grande facilità. Azione da videogioco dei padroni di casa. Gli ospiti non riescono a reagire ed incassano un uno-due devastante tra il 15esimo ed il 18esimo: prima Mastropietro su rigore, e poi Falleni sigla il tris.

Al 29esimo Ricci riapre i giochi approfittando di una sbavatura della difesa bianconera, e nel secondo tempo è tutta un’altra partita. Al 64esimo il Perugia accorcia ulteriormente le distanze: Bartolomei disegna una traiettoria con il compasso e trova Polizzi pronto, che davanti a a Boer non sbaglia di testa. Al 78esimo gli ospiti trovano addirittura il pareggio con bomber Montevago, che con una zampata da killer d’area di rigore sporca quel tanto che basta l’assist preciso di Polizzi. Nel recupero la Pianese sbaglia un calcio di rigore clamoroso con Sorrentino. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PIANESE PERUGIA (RISULTATO 3-1): BIANCONERI SHOW

Allo stadio Comunale di Piancastagnaio la Pianese ospita il Perugia in occasione della prima giornata del campionato di Serie C, Girone B.

Gli ospiti non riescono a reagire ed incassano un uno-due devastante tra il 15esimo ed il 18esimo: prima Mastropietro realizza un rigore magistrale spiazzando Gemello, e 3 minuti dopo Nicoli trova una verticalizzazione strepitosa per Falleni, che questa volta si trasforma in uomo gol e trafigge per la terza volta l’estremo difensore avversario. Ma come giocano i bianconeri? Al 29esimo il Perugia la riapre con Ricci, che approfitta di un pasticcio difensivo e segna. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PIANESE PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto ormai per la diretta di Pianese Perugia, ma per far passare gli ultimi minuti di attesa potremmo dare uno sguardo alle statistiche delle due formazioni, ovviamente con riferimento allo scorso anno calcistico. I toscani della Pianese fecero festa per la promozione in Serie C ottenuta chiudendo al primo posto il girone E del campionato di Serie D: il bottino della Pianese fu di 68 punti in 34 giornate, frutto di un cammino con ben diciannove vittorie, undici pareggi e sole quattro sconfitte.

Dall’altra parte ecco invece un Perugia che fu quarto in classifica nel girone B della Serie C, con un bottino in stagione regolare di diciassette vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte per gli umbri, che chiusero così a quota 63 punti e poi raggiunsero la fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie B. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Pianese Perugia comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Pianese Perugia, gara valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Toscani e umbri non si sono mai scontrati in gare ufficiali. L’undici bianconero, infatti, dopo aver vinto il girone E di Serie D è stato promosso in Serie C per la seconda volta nella sua storia.

I biancorossi umbri, invece, dopo una lunga permanenza in Serie B proveranno a risalire nel campionato cadetto dopo l’amara retrocessione di due stagioni fa. Sarà una sfida inedita, quindi, oggi allo stadio “Comunale” di Piancastagnaio. (Giulio Halasz)

SQUADRE IN SALUTE

Finalmente inizia il campionato. La diretta Pianese Perugia, in programma sabato 24 agosto 2024 alle ore 18:00, sarà la prima sfida del campionato Serie C Girone B della stagione 2024/2025 e si disputerà allo Stadio Comunale di Piancastagnaio.

Un momento storico per la Pianese che ha già sfiorato l’impresa in Coppa Italia Serie C, mettendo a dura prova il Pontedera, capace di vincere solamente di misura. Insomma, anche se è mancata la vittoria è stato un ottimo biglietto di vista.

Chi invece non si è fermato alla corsa per la Coppa è stato il Perugia. Gli umbri hanno vinto agevolmente 4-1 in casa del Latina con gol di Montevago e tripletta di Palsson per poi estromettere dalla competizione anche il Pineto per 2-0 (Montevago e Seghetti).

LE PROBABILI FORMAZIONI PIANESE PERUGIA

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Pianese Perugia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Boer, difesa a tre con Remy, Indragoli e Polidori. Agiranno da esterni Boccadamo e Nicoli con Simeoni e Proietto a centrocampo. In avanti Mastropietro e Falleni alle spalle di Mignani.

Il Perugia replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Gemello, pacchetto arretrato composto da Viti, Amoran, Plaia e Bacchin. In mediana Giunti e Bartolomei con Polizzi, Seghetti e Palsson sulla trequartisti. Unica punta Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PIANESE PERUGIA

Siamo arrivati alla sezione delle quote per le scommesse della diretta Pianese Perugia. I favori del pronostico sono gli umbri che sono dati a 2.25 la posta in palio. Il pareggio è dato a 3.10 mentre l’1 fisso a poco meno ovvero 3.05.

Per quanto riguarda le reti segnati, l’Over 2.5 è a 2.10 mentre l’Under a 1.62. Chiudiamo con il Gol (entrambe le squadre a segno) a 1.83 e il No Gol a poco meno, 1.80.