DIRETTA PIANESE PINETO, UN PLAYOFF ANCORA DA CONFERMARE

Inizia sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Pianese Pineto. Presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio i padroni di casa inseguono nuovi punti preziosi nell’ottica di confermarsi nei playoff anche al termine della stagione regolare che sta per concludersi essendo adesso in ottava posizione con cinquanta punti. Squadre come Pontedera, Carpi e Perugia possono infatti ancora insidiare il piazzamento dei bianconeri che in ogni caso arrivano dal successo esterno ottenuto contro il Legnago Salus nel turno precedente.

Chi è invece certo di continuare la propria corsa verso l’eventuale promozione in Serie A anche dopo la fine del campionato in corso è il Pineto, in sesta posizione con i suoi cinquantacinque punti proprio come l’Arezzo davanti al quale si piazza. Sconfitto il Pescara lo scorso weekend, gli abruzzesi potrebbero agganciare i Delfini se dovessere vincere oggi in trasferta in modo tale da scavalcare pure la Vis Pesaro e non corrono il rischio di venire sorpassati nell’immediato.

DIRETTA PIANESE PINETO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Al momento non è ancora chiaro su quale canale verrà trasmessa la diretta Pianese Pineto in televisione ma quel che è certo è che sarà necessario essere abbonati a Sky per vedere questa gara. L’appuntamento è dunque in streaming sull’applicazione Sky Go.

PIANESE PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Valutando quelle che sono le probabili formazioni della diretta Pianese Pineto, per i padroni di casa allenati da mister Formisano ci aspettiamo un 3-4-2-1 con Filippis, Chesti, Indragoli, Masetti, Nicoli, Marchesi, Proietto, Ercolani, Bacchin, Pozzo e Mignani come schieramento di partenza. Il modulo 4-3-3 con Tonti, Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi, Germinario, Lombardi, Schirone, Tunjov, Gambale e Bruzzaniti dovrebbe invece essere quello adottato dal tecnico Tisci per la compagine ospite.

