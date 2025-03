DIRETTA PIANESE PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dettaglio numerico prima di entrare nel vivo della diretta di Pianese Pontedera, per chi non fosse un nostro lettore abituale in questa rubrica che precede le migliori partite del calcio italiano cerchiamo di capire chi potrebbe o meno avere la meglio come favorita statistica, ma anche osservare i trend che le due squadre portano sul rettangolo da gioco. Iniziamo dai bianconeri, squadra che cerca di avere il pallino del gioco con 370 passaggi completati nel corso della partita, anche se questo li porta spesso ad avere si il 51% di possesso palla ma che rimane sterile con 1,2 reti segnate nei novanta minuti.

Diretta/ Pontedera Ascoli (risultato finale 1-1): decisivo Gagliardi (Serie C, 22 marzo 2025)

Invece il Pontedera punta di più sulla corsa, come mostrato dai 7,8 km macinati dai giocatori che iniziano e che finiscono la partita. Questo li lascia però scoperti in più di un’occasione, infatti subiscono il 20% delle proprie reti da situazioni di contropiede, sarà anche questo il caso? Vediamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Pianese Pontedera, il fischio iniziale sta per arrivare e con esso il commento live del match, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA / Vis Pesaro Pianese (Risultato finale 2-0), vittoria nel finale (Serie C, 22 marzo 2025)

Diretta Pianese Pontedera, dove seguire la partita

La diretta Pianese Pontedera dello Stadio Carlo Zecchini, come tutte le gare della competizione, sarà disponibile per i tifosi e gli appassionati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento per i servizi di Sky Sport, potranno quindi sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Punti salvezza per gli ospiti

La diretta Pianese Pontedera andrà in scena alle 20.30 e vedrà una sfida molto sentita per giocatori e tifosi: la Pianese è la formazione messa meglio in classifica con il suo ottavo posto con 47 punti che gli permette di qualificarsi ai playoff per la promozione di fine stagione, nell’ultima partita è stata sconfitta 2-0 in casa del Vis Pesaro.

Video Pianese Torres (2-1)/ Gol e highlights: Da Pozzo abbatte i rossoblu! (Serie C, 16 marzo 2025)

Il Pontedera è fuori dalla metà alta della classifica e sta cercando di raggiungere la salvezza diretta senza passare dai playout, ora è al quattordicesimo posto con 38 punti ed è abbastanza tranquillo, si presenta alla sfida dopo il pareggio 1-1 con l’Ascoli.

Formazioni Pianese Pontedera, probabili ventidue in campo

Per la diretta Pianese Pontedera i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal mister Alessandro Vittorio Formisano con il solito 3-4-3 con Boer tra i pali, Ercolani, Pacciardi e Masetti i tre difensori centrali con Da Pozzo e Chesti gli esterni con Simeoni e Proietto a completare il centrocampo, tridente composto da Mastropietro e Bacchin sulle fasce e Mignani riferimento centrale. Il Pontedera confermerà il 4-2-3-1 con Tantalocchi in porta, Migliardi e Peretta gli esterni bassi con Moretti e Martinelli difensori centrali a completare il reparto, Guidi e Ladinetti in mediana, trequarti formata da Lipari e Sala sulle fasce e Scaccabarozzi in posizione centrali in supporto di Corona unica punta.

Quote Pianese Pontedera, possibile esito finale

La diretta Pianese Pontedera dovrebbe vedere i padroni di casa favoriti per portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti per via del loro migliore posizionamento in classifica e per il fatto di avere il pubblico che spingerà dalla loro parte, infatti il recente stato di forma della squadra non è tra i migliori viste le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Gli ospiti d’altra parte fanno fatica a mantenere la loro porta inviolata come evidenziano i 49 gol subiti e questo potrebbe portare il risultato a vedere più gol di scarto in favore dei padroni di casa, anche il pareggio è un risultato possibile che farebbe continuare la serie degli ospiti.