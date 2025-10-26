Diretta Pianese Ravenna streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA PIANESE RAVENNA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pianese Ravenna? Guardiamo insieme un po’ di dati per capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa partita, per farlo ci affideremo ai trend che le due squadre offrono sul rettangolo verde. La Pianese è una delle squadre più metodiche del girone: 59% di possesso medio, 1,7 xG e 1,6 xA, con il 73% delle azioni da gol nate da combinazioni centrali. Il ritmo è costante (10,3 km percorsi per giocatore) e la difesa ordinata (solo 3,8 tiri concessi nello specchio).

Il Ravenna invece punta sulla concretezza: 1,4 xG, ma un’eccezionale precisione sotto porta (36% dei tiri nello specchio convertiti). È anche tra le squadre più pericolose sui piazzati (42% dei gol da calcio da fermo), ma soffre le ripartenze (1,2 xGA). Temporalmente, Pianese più incisiva nei primi 45’ (61% delle reti entro l’intervallo), Ravenna nei finali (46% dopo il 70’). A livello disciplinare, equilibrio (2,3 ammonizioni a testa). Adesso via al commento live della diretta di Pianese Ravenna, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

PIANESE RAVENNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Sky Sport sarà come sempre in Serie C il punto di riferimento per seguire la diretta Pianese Ravenna in tv.

OSPITI DI LUSSO IN TOSCANA

Chiuderà il programma di oggi, domenica 26 ottobre 2025, per l’undicesima giornata del girone B di Serie C: parliamo della diretta Pianese Ravenna, che ci attende infatti con il calcio d’inizio fissato per le ore 17.30 presso lo Stadio comunale di Piancastagnaio per la sfida fra i toscani e i loro ospiti romagnoli.

La Pianese si sta confermando una bella realtà: dopo l’ottavo posto dello scorso campionato, la squadra della provincia toscana viaggia ancora ai margini della zona playoff e con un buon vantaggio sulle posizioni a rischio, anche se magari c’è un pizzico di rimpianto per l’occasione persa sabato scorso con il pareggio casalingo contro il Bra.

Il Ravenna invece ha stupito tutti con otto vittorie nelle prime nove giornate arrivando come neopromossa dalla Serie D. Una marcia che resta eccellente per i romagnoli, anche se domenica scorsa è arrivato un pesante stop sotto forma di ko casalingo per 0-3 contro l’Arezzo, che ha così anche allungato ai vertici della classifica.

Se il Ravenna vuole continuare a sognare in grande deve tornare a vincere, per la Pianese invece una vittoria di prestigio sarebbe una notevole spinta verso la zona playoff, che nel girone B ha davvero tante pretendenti. Insomma, siamo a fine ottobre ma già sono attese risposte di notevole spessore dalla diretta Pianese Ravenna…

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE RAVENNA

Modulo 3-5-2 per l’allenatore di casa Alessandro Birindelli nelle probabili formazioni per la diretta Pianese Ravenna. In attacco potrebbero essere titolari Puletto e Bellini, a centrocampo un punto di riferimento è Proietto, al pari d’altronde di capitan Simeoni, mentre la difesa a tre dei toscani potrebbe essere imperniata su Chesti davanti al portiere Filippis.

Vedremo invece se Marco Marchionni cambierà qualcosa nello speculare modulo 3-5-2 del suo Ravenna dopo il primo vero ko della stagione. La spina dorsale dei romagnoli dovrebbe comunque essere sempre formata da Anacoura fra i pali, Solini al centro della difesa a tre e Rossetti nel mezzo del folto centrocampo a cinque, davanti invece l’esperto Okaka proverà ad insidiare le maglie di Spini e Luciani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai ci indicano un pronostico potenzialmente equilibrato sulla diretta Pianese Ravenna: si fanno preferire gli ospiti romagnoli con il segno 2 a 2,25, ma non di tantissimo perché il segno 1 è quotato a 2,90 ed infine con il pareggio arriveremmo a 3,10 volte quanto avrete giocato sul match in Toscana.