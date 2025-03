DIRETTA PIANESE RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Pianese Rimini, la rubrica che promette di svelare tutti i retroscena matematici delle squadre coinvolte cercando dunque di capire che tipo di partita potremo andare a vivere insieme. Questo ci permetterà non solo di avere chiaro chi potrebbe vincere questa sera, ma anche di capire alla lunga chi potrebbe fare una bella stagione. Ovviamente il Rimini parte favorito visto che ha una media di quasi due gol segnati ogni partita e poi subisce solo 0,9 reti.

Questo grazie ad un ottimo possesso palla molto verticale. La Pianese nonostante provi a giocare allo stesso modo non riesce a subire meno del 31% di reti su errori in fase di impostazione, questo è un vero problema per una squadra che cerca in tutti i modi di raggiungere stabilmente la zona playoff. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Pianese Rimini, il fischio di inizio è ormai vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PIANESE RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sono Sky e Now le piattaforme che garantiranno la visione della diretta Pianese Rimini nella sua interezza. Sintonizza il televisore sul canale Sky Sport 256 oppure utilizza le applicazioni Sky Go e Now Tv per vedere la partita anche in streaming.

PIANESE RIMINI, LO STOP NON E’ CONSENTITO

In campo domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00 per la diretta Pianese Rimini. Presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio i toscani non vogliono più rallentare avendo vinto le ultime quattro partite fino a raggiungere la sesta posizione solitaria in campionato con i loro quarantaquattro punti conquistati. La trasferta vinta contro il Carpi è solo l’ultima gara che ha permesso ai bianconeri di scalare la graduatoria del girone B portandosi così alle spalle della coppia formata da Pescara e Vis Pesaro. Tuttavia le inseguitrici incombono e non si può sbagliare se si vogliono evitare nuovi controsorpassi.

I biancorossi, penalizzati di due punti dalla Federazione, si piazzano al nono posto a quota trentasette. La sconfitta rimediata tra le mura amiche contro una diretta concorrente come l’Arezzo ha lasciato l’amaro in bocca agli ospiti che vogliono quantomeno tentare di riscattarsi immediatamente, magari prendendosi un successo importante lontano da casa ed evitare anche il possibile aggancio del Gubbio. La zona playoff non è per ora in discussione sebbene Pontedera, Campobasso ed Ascoli non siano neanche loro poi così distanti.

PIANESE RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tenendo conto dei risultati ottenuti recentemente, nelle probabili formazioni della diretta Pianese Rimini possiamo dire che mister Formisano non dovrebbe abbandonare il 3-4-2-1 con Boer, Ercolani, Masetti, Indragoli, Da Pozzo, Proietto, Simeoni, Frey, Bacchin, Mastropietro e Nardi visto solo una settimana fa.

Il modulo 3-5-2 con Ferretti, Lepri, Bellodi, Megelaitis, Cinquegrano, Malagrida, Langella, Garetto, Longobardi, Gagliano e Leonardi sarà invece quasi certamente la modalità con cui il tecnico Buscè schiererà i biancorossi dall’inizio delle ostilità.

SCOMMESSA PIANESE RIMINI, LE QUOTE

Si prospetta come una partita molto combattuta la diretta Pianese Rimini, almeno a giudicare dalle quote proposte dai vari bookmakers. Per esempio stando a Sisal non si registra una grande differenza nei numeri rispetto a chi potrebbe vincere l’incontro, che ha anche buone chances di concludersi in parità.

L’1 è fissato a 2.55 e vede dunque i toscani come favoriti per la vittoria ma il segno 2 è comunque pagato a 2.80. L’x è invece, nonostante sia la più remota, un’altra soluzione plausibile essendo quotato a 2.90.