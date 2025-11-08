Diretta Pianese Rimini, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Piancastagnaio per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.

DIRETTA PIANESE RIMINI, PER ANNULLARE LA PENALIZZAZIONE!

Calcio d’inizio fissato alle ore 17:30 di sabato 8 novembre 2025 per la diretta Pianese Rimini. Presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio stanno per darsi battaglia due formazioni che non stanno vivendo un gran periodo se si guarda ai risultati ottenuti nelle ultime giornate quando sono ormai giunte al tredicesimo turno di campionato.

DIRETTA/ Rimini Bra (risultato finale 1-2): accorcia Asmussen (Serie C, 1 novembre 2025)

I padroni di casa sono adesso in tredicesima posizione con quattordici punti insieme con la Sambenedettese e la Juventus Next Gen. Tornare al successo potrebbe voler dire sperare di entrare subito in zona playoff, distante un paio di lunghezze, sebbene siano in ogni caso reduci dal pareggio per 1 a 1 maturato sul campo del Pineto.

Diretta/ Pineto Pianese (risultato finale 1-1): Vigliotti non trova il match point (Serie C, 1 novembre 2025)

I bianconeri non hanno quindi il bisogno di preoccuparsi delle inseguitrici almeno per il momento mentre gli ospiti cercheranno dal canto loro di migliorare il loro piazzamento. I biancorossi sono appunto all’ultimo posto a quota meno uno dopo la penalizzazione inflitta loro dal Tribunale Federale Nazionale per inadempienze amministrative.

I romagnoli stanno faticando se si considera che non vincono più da quattro partite. Nello scorso turno del girone B sono finiti KO contro il Bra per 2 a 1 fra le mura amich ed a nulla è servito il gol segnato a recupero inoltrato da Ank Asmussen dopo le reti firmate da Di Biase e Sinani nel corso della prima frazione di gioco.

Video Pianese Ravenna (0-1)/ Gol e highlights: segna Okaka in pieno recupero! (Serie C, 26 ottobre 2025)

DIRETTA PIANESE RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guara la diretta Pianese Rimini in streaming su Now Tv. Potrai fare altrettanto anche se sei un abbonato a Sky così da accedere poi all’applicazione ufficiale Sky Go. In televisione la partita dovrebbe essere trasmessa su uno dei canali del pacchetto Sport.

PIANESE RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pianese Rimini: ci aspettiamo un 4-2-3-1 dai padroni di casa che partiranno quindi con Filippis, Ercolani, Gorelli, Masetti, Coccia, Simeoni, Chesti, Proietto, Balde, Sodero e Fabrizi. Il modulo che verrà invece impiegato dagli ospiti dovrebbe essere il 3-5-2 con Vitali, Bellodi, Bassoli, Lepri, Longobardi, Piccoli, Leoncini, Fiorini, Falasco, Capac e Boli.

PIANESE RIMINI, LE QUOTE

Le quote presentate ad esempio da Sisal ci raccontano che i padroni di casa dovrebbero partire da una posizione di vantaggio sulla carta in vista dell’esito finale della diretta Pianese Rimini. La vittoria dei toscani è pagata a 2.30 mentre quella degli emiliani è infatti quotata a 3.15. Il segno x che equivale al pareggio è una soluzione maggiormente concretizzabile essendo indicato a 2.90.