Diretta Pianese Sambenedettese streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi sabato 13 settembre 2025

DIRETTA PIANESE SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pianese Sambenedettese? Vediamoli insieme alla ricerca dei numeri in maniera tale da capire chi tra le due compagini può avere o meno il pallino del gioco e la possibilità di portare a casa i tre punti. Dopotutto nel calcio di oggi sono importanti questi dati per capire che tipo di partita si andrà o meno ad affrontare, permettendoci di essere tifosi più consapevoli una volta iniziata la partita. La Sambenedettese può contare su una posizione di classifica più solida e su una produzione offensiva più regolare, mentre la Pianese ha espresso una fase realizzativa piuttosto povera e numeri non brillanti in classifica.

Le statistiche suggeriscono che la Sambenedettese vanta probabilmente un maggiore controllo del gioco e un rendimento più costante, mentre la Pianese sembra arrancare sia in termini di produttività che di equilibrio difensivo. Non ci resta che invitarvi adesso a rimanere su questa pagina, il fischio iniziale sta per cominciare e con esso il commento live della diretta di Pianese Sambenedettese, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

PIANESE SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Pianese Sambenedettese in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport tramite abbonamento, oppure in diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv, come tutte le partite di Serie C.

CHI TROVA LA SVOLTA?

Le due squadre sono finora appaiate in classifica, sarebbe interessante scoprire se una delle due potrà allungare verso le posizioni nobili grazie alla diretta Pianese Sambenedettese, che avrà inizio allo Stadio comunale di Piancastagnaio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 13 settembre 2025, per la quarta giornata del girone B di Serie C.

Per la precisione, fino a questo momento toscani e marchigiani hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa nelle prime tre giornate, quindi 4 punti che indicano un cammino evidentemente ancora aperto ad ogni possibilità, che magari già il match di oggi potrebbe aiutare a chiarire.

La Pianese era partita piano, ma la vittoria di settimana scorsa sul difficile campo della Torres è stata una scossa che adesso potrebbe dare una spinta notevole al cammino dei toscani, innanzitutto verso il fondamentale obiettivo della salvezza ma magari anche qualcosa in più se tutto andrà bene.

La Sambenedettese invece ha cominciato con una vittoria, poi ha pareggiato e settimana scorsa è stata sconfitta dal Forlì, ma comunque per una neopromossa non è un bilancio negativo nelle prime tre giornate, allora anche i marchigiani possono puntare a tornare a fare punti grazie alla diretta Pianese Sambenedettese…

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE SAMBENEDETTESE

Alessandro Birindelli potrebbe giustamente insistere con chi gli ha dato soddisfazione settimana scorsa, per i toscani le probabili formazioni della diretta Pianese Sambenedettese ci parlano quindi di un possibile 3-5-2 con Ercolani, Masetti e Chesti davanti al portiere Tommaso Bertini. Nel folto centrocampo a cinque della Pianese, ecco Simeoni, Proietto e Marco Bertini affiancati dai due esterni Sussi e Matey, infine davanti il tandem d’attacco con Bellini e Fabrizi.

Ottavio Palladini potrebbe invece utilizzare il modulo 4-2-3-1 per la sua Sambenedettese. Quanto agli undici possibili titolari, cominciamo con Orsini in porta; i quattro difensori potrebbero essere Zini, Pezzola, Dalmazzi e Paolini; in mezzo al campo Moussa Touré e Alfieri; infine per la Samb davanti Konaté, Nouhan Touré e Marranzino sulla trequarti offensiva ed Eusepi come riferimento più avanzato.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo qualcosa anche circa l’esito della diretta Pianese Sambenedettese, che nel pronostico dell’agenzia Snai indica come leggermente favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato a 2,20 contro il 2,90 del segno 2, mentre in caso di pareggio si arriverebbe a quota 3,20.