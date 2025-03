DIRETTA PIANESE SPAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo. Ormai manca poco al fischio di inizio della diretta di Pianese Spal, due squadre a cui questi tre punti in palio sono davvero molto importanti. Il nostro obiettivo come di consueto è capire chi tra le due formazioni può avere la meglio osservando i trend che si possono intuire dalle statistiche che la Serie C mette a disposizione sul proprio sito. Iniziamo dunque dai bianconeri, squadra che cerca di colpire dopo una lunga serie di passaggi e infatti abbiamo il 19% di reti messe a segno dopo almeno 15 passaggi consecutivi.

La Spal invece questa volta dovrà fare a meno del suo bomber, ovvero Antenucci che non sarà disponibile per somma doi ammonizioni. Questo ci porta a credere che lo 0,7 di Xg che produce da solo in media la punta possa mettere in crisi la Spal, che stava già vivendo un momento di flessione con solo 3 punti raccolti nelle ultime tre partite. Non a caso il segno X viene messo dai principali bookmakers al 36%. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento con il commento live della diretta di Pianese Spal. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA PIANESE SPAL IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Pianese Spal viene garantita dai canali della televisione satellitare, dunque gli abbonati potranno seguire questo match riferendosi anche alla diretta streaming video, che sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

PIANESE SPAL: TOSCANI PER I PLAYOFF!

Parliamo della diretta Pianese Spal che va in scena alle ore 18:30 di martedì 11 marzo, una partita molto interessante nella 31^ giornata di Serie C 2024-2025. Il turno infrasettimanale prevede per il girone B un match tra due squadre in difficoltà, ma con situazioni diverse di classifica: la Pianese punta quel posto nei playoff che stringe tra le mani anche oggi, tuttavia i bianconeri arrivavano da quattro vittorie consecutive con cui avevano preso il volo e poi hanno perso le ultime due, il ko interno contro il Rimini è stato seguito dalla sconfitta di Gubbio e dunque bisogna immediatamente riprendere la marcia.

La Spal, che si porta dietro tre punti di penalizzazione dall’inizio dell’anno, fa anche peggio: caduta in casa contro l’Arezzo, ha perso sei delle ultime sette gare e non vince da otto turni (era il 10 gennaio), i playout sono dietro l’angolo ma in questo momento c’è il rischio concreto di finire direttamente in Serie D, sarebbe un fracasso sportivo che va scongiurato e dunque la diretta Pianese Spal diventa fondamentale, per quanto difficile, per provare a frenare l’emorragia, noi nel frattempo facciamo chiarezza sulle potenziali scelte dei due allenatori andando a valutare insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE SPAL

Al Comunale di Piancastagnaio la diretta Pianese Spal viene gestita da Alessandro Formisano, che aveva iniziato la stagione con il Perugia, con il 4-3-3: in difesa dovremmo vedere Daniel Frey e Nicoli sugli esterni con Polidori e Indragoli a fare i centrali a protezione del portiere Boer, per quanto riguarda il centrocampo abbiamo Matteo Colombo e Nardi che possono prendere il posto di Marchesi e Mastropietro, conferma possibile per Simeoni che è anche capitano mentre nel tridente offensivo su candidano Spinosa e Xhani per gli esterni, Pallante fa concorrenza a Mignani come centravanti.

La Spal di Francesco Baldini risponde con un 4-4-2 e tanta incertezza: Galeotti in porta, Nador e Bassoli centrali con Calapai-Bruscagin e Mignanelli-Ntenda ballottaggi sulle fasce, in mezzo con Radrezza è sfida tra Awua e Zammarini mentre le corsie laterali in mediana sarebbero coperte da D’Orazio e Parigini, ma anche Rao e Spini sono candidati almeno per la zona sinistra del campo. In attacco mancherà Antenucci: spazio allora a Juan Ignaco Molina che formerà il reparto in compagnia di Karlsson.

DIRETTA PIANESE SPAL: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Pianese Spal abbiamo a disposizione anche le quote fornite dall’agenzia Betsson, che indicano nella squadra toscana la netta favorita con il segno 1 che vi farebbe guadagnare 1,90 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo della Spal porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra giocata e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, che con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 3,10 volte l’importo investito sulla partita.