Diretta Pianese Torres, alla ricerca della vittoria

La diretta Pianese Torres ci riserverà sorprese e dovrebbe essere tirata: infatti la Pianese vuole mantenersi nelle parti alte della classifica, ora sono all’8° posto con 44 punti. La Torres invece sta veleggiando alla grande, è in cima al campionato al 3° posto con 57 punti valido per partecipare ai playoff saltando il primo turno.

La Pianese arriva alla partita dopo la sconfitta casalinga 0-1 contro la SPAL, stesso risultato ha ottenuto il Torres che ha perso 1-0 in casa del Perugia.

Diretta Pianese Torres streaming video, come vedere la partita

Per seguire la diretta Pianese Torres i tifosi dovranno sintonizzarsi in televisione sul canale 254 di Sky o se uno non dovesse trovarsi davanti a una tv potrà comunque vedere la partita da cellulare o computer in diretta streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

Formazioni Pianese Torres, probabili scelte dei tecnici

Per la partita delle 15.00 la Pianese ha optato per il 4-2-3-1 con Boer in porta, Nicoli e Polidori terzini con Ercolani e Masetti centrali a completare il reparto, Proietto e Da Pozzo in mediana, trequarti formata da Bacchin e Frey sulle fasce e Mastropietro in posizione centrale alle spalle di Mignani unica punta.

La Torres con l’abituale 4-3-3 scelto dal tecnico Alfonso Greco col portiere Zaccagno, Fabriani, Idda, Dametto e Liviero in difesa, centrocampo formato da Zecca, Mastinu e Giorico e tridente offensivo composto da Zamparo e Djamanca sulle fasce e Fischnaller riferimento centrale.

Scommessa Pianese Torres, quote e possibile risultato finale

La diretta Pianese Torres è una sfida che dovrebbe avere sulla carta un netto favorito per la vittoria finale con la squadra ospite che può far valere un migliore posizionamento in classifica e una rosa che ha dimostrato di essere più competitiva, nonostante nelle ultime partite i risultati non siano stati eccezionali quelli dei padroni di casa sono stati anche peggiori motivo in più per vedere vincere i sardi.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, la vittoria dovrebbe essere del Torres come evidenzia la quota di 2.00, la vittoria della Pianese invece è quotata a 3.55 mentre il pareggio ha una quota di 3.05.