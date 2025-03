DIRETTA PICERNO AUDACE CERIGNOLA: LA CAPOLISTA IN BASILICATA

Nel tormentato cammino del girone C di Serie C, la diretta Picerno Audace Cerignola spicca per il significato tecnico, dal momento che gli ospiti pugliesi sono la capolista, attesa in terra lucana alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 marzo 2025. Ecco allora che, dopo la vittoria casalinga contro il Trapani nella scorsa giornata, sarebbe importante fare il colpo nella diretta Picerno Audace Cerignola per rendere sempre più vivo il sogno della promozione in Serie B, che sarebbe un traguardo davvero memorabile nella storia dell’Audace Cerignola.

Il Picerno è invece reduce dal pareggio nel derby lucano contro il Potenza, la posizione è in zona playoff, che sarebbe il giusto premio per una società seria, una bella realtà del nostro calcio di provincia che ha molti meriti, specie pensando a situazioni altrove sconfortanti. Certo, fermare la capolista non sarà un compito semplice per i lucani, ma se la diretta Picerno Audace Cerignola desse l’esito auspicato dai padroni di casa ecco che i playoff sarebbero davvero vicinissimi.

PICERNO AUDACE CERIGNOLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Picerno Audace Cerignola in tv sarà garantita sui canali di Sky Sport, con i servizi di Sky Go e Now Tv quindi per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO AUDACE CERIGNOLA

Manetta e Maselli saranno squalificati, quindi per Francesco Tomei ci sarà qualche grattacapo nelle probabili formazioni per la diretta Picerno Audace Cerignola. In difesa potrebbe subentrare Papini al fianco di Pagliai, Nicoletti e Guerra davanti al portiere Merelli; a centrocampo potrebbe invece trovare posto De Ciancio con Franco; infine, il trequartista Maiorino e le due ali Energe ed Esposito potrebbero agire in attacco a sostegno del centravanti Petito.

Il modulo 3-5-2 potrebbe essere il punto di riferimento tattico invece per gli ospiti dell’Audace Cerignola di mister Giuseppe Raffaele. Romano, Martinelli e Visentin nella difesa a tre davanti al portiere Greco; Coccia e Volpe invece dovrebbero essere i due esterni, ai fianchi del regista Tascone più Bianchini e Capomaggio nel folto centrocampo pugliese; infine, la coppia d’attacco titolare per il Cerignola sarà composta da D’Andrea e Salvemini.

PICERNO AUDACE CERIGNOLA: LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Il fattore campo potrebbe non bastare, il pronostico della Snai indica infatti come favoriti gli ospiti pugliesi nella diretta Picerno Audace Cerignola: segno 2 a 1,97, mentre il pareggio è quotato a 3,10 e la vittoria casalinga lucana a 3,60 sul segno 1.