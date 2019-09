Diretta Picerno Avellino/ Streaming video e tv: sfida intrigante (Serie C)

Picerno Avellino, diretta dal signor Paride Tremolada, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Viviani di Potenza, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Per i lucani ottima partenza con 7 punti nelle prime 3 partite disputate nella loro storia tra i professionisti. A Cava de’ Tirreni primo pareggio, poi due vittorie in casa contro il Rieti e in trasferta contro la Viterbese. Una partenza sicuramente convincente, ma anche l’Avellino sta stupendo in positivo. Il 3-6 casalingo subito dal Catania alla prima giornata sembrava preludere a una stagione travagliata, sono arrivate invece due vittorie consecutive per gli irpini, la prima sul campo della Vibonese, la seconda tra le mura amiche dello stadio “Partenio” contro il Teramo. Chi dovesse uscite vincitore da questo confronto si proporrebbe come autentica rivelazione di questo inizio di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Picerno Avellino, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO AVELLINO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Picerno Avellino, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Viviani di Potenza, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 3-5-2 per il Picerno di Giacomarro schierato con: Pane, Fontana, Bertolo, Caidi, Guerra, Calamai, Kosovan, Vrdoljak, Pitarresi, Santaniello, Sparacello. Risponderà con un 4-5-1 l’Avellino di Ignoffo schierata con: Abibi; Illanes, Zullo, Morero, Laezza; Parisi Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti; Albadoro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Picerno favorito per la conquista della vittoria contro l’Avellino. Vittoria in casa quotata 2.30, pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.90. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.25, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



