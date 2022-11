DIRETTA/ Picerno Avellino video streaming tv: precedenti favorevoli agli irpini

DIRETTA PICERNO AVELLINO: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Picerno Avellino possiamo senz’altro dire qualcosa in più sulle due squadre che si affrontano nel girone C di Serie C. Continua ad essere altalenante il cammino degli irpini in questo campionato, con l’ultimo ko interno nel derby contro il Giugliano che ha ricacciato di nuovo indietro in classifica la compagine biancoverde che è stata poi anche eliminata dal Catanzaro in Coppa Italia.

Segnali di ripresa invece da parte del Picerno 4 punti nelle ultime 2 partite disputate con una vittoria contro il Taranto e un pari sul campo dell’Audace Cerignola. I precedenti vedono la squadra lucana mai vincente contro l’Avellino, che il 27 marzo scorso ha vinto con il risultato di 0-1 l’ultima sfida nello stadio in cui si gioca oggi: in 5 precedenti di campionato tra Serie C e Serie D, 3 vittorie irpine e 2 pareggi. (agg. di Fabio Belli)

PICERNO AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Avellino sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PICERNO AVELLINO: PER RISALIRE LA CLASSIFICA…

Picerno Avellino, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto in zona playout tra due squadre reduci da un avvio di stagione poco positivo.

Il Picerno è diciassettesimo con 11 punti in tredici gare, frutto di due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. I rossoblu sono reduci da due risultati utili di fila: vittoria per 2-1 contro il Taranto e pareggio per 1-1 contro l’Audace Cerignola. L’Avellino, invece, è quindicesimo a quota 13 punti, raccolti grazie a tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I biancoverdi sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Giugliano.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO AVELLINO

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Picerno Avellino, al via tra pochi minuti. Iniziamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-2-3-1: Crespi, Novella, Garcia, Ferrani, Guerra, De Ciancio, Dettori, De Cristofaro, Reginaldo, Esposito, Diop. Passiamo adesso ai Lupi, schierati con il 4-3-3: Pane, Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito, Casarini, Franco, Garetto, Russo, Trotta, Ceccarelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Picerno Avellino. Analizziamo i numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria del Picerno è a 2,70, il pareggio è quotato 2,95, mentre il successo dell’Avellino è a 2,60. L’Under 2,5 è quotato 1,56, mentre l’Over 2,5 paga 2,25 volte la posta. Infine troviamo Gol e No Gol rispettivamente a 1,88 e 1,81.

