Diretta/ Picerno Avellino (risultato finale 2-0): Allegretto manca il tris! (Serie C, 26 novembre 2023)

DIRETTA PICERNO AVELLINO (RISULTATO 2-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Domenico Curcio il Picerno batte l’Avellino per 2 a 0. Nel primo tempo gli ospiti sembrano iniziare bene la partita ma con il passare dei minuti i padroni di casa crescono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 17′ grazie alla rete messa a segno da Murano. Nel secondo tempo i rossoblu ripartono alla grande trovando il gol del raddoppio per merito di Santarcangelo al 59′. Nell’ultima parte dell’incontro i Melandrini sfiorano il tris quando Ghidotti sventa il colpo di testa di Allegretto sugli sviluppi di un calcio di punizione al 67′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono all’AZ Picerno di portarsi a quota 29 nella classifica del girone C della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Avellino, rimasti appunto fermi a 26 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

PICERNO AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Picerno Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Catania in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il risultato tra AZ Picerno ed Avellino è cambiato ed è adesso di 2 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Rigione e Gori al posto di Sannipoli e Palmiero tra i calciatori dell’Avellino, la Leonessa ricomincia benissimo la gara trovando pure il gol del raddoppio al 59′ per merito di Santarcangelo dopo aver fallito poco prima con Vitali al 52′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di AZ Picerno ed Avellino sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoverdi replicano al 20′ fallendo un’opportunità con Sgarbi così come Marconi non supera poi Merelli al 21′. I rossoblu si rivedono invece al 29′ con un tiro di De Cristofaro bloccato da Ghidotti tra i pali. Fino a questo momento il direttore di gara Andrea Calzavara, proveniente dalla sezione di Varese, ha ammonito rispettivamente De Ciancio e Novella al 36′ da una parte, Cancellotti al 42′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Basilicata la partita tra AZ Picerno ed Avellino è cominciata da poco più di una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Pazienza si affacciano in zona offensiva verso il 13′ quando il colpo di testa da calcio d’angolo di Mulè finisce alto sopra la traversa. I padroni di casa allenati da mister Longo rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Murano. Intanto l’arbitro ha già ammonito De Ciancio all’11’ tra i calciatori del Picerno.

Ecco le formazioni ufficiali: PICERNO (4-2-3-1) – Merelli; Novella, Gilli, Allegretto, De Cristofaro; Gallo, De Ciancio; Vitali, Santarcangelo, E. Esposito; Murano. A disposizione: Summa, A. Esposito, Pagliai, Pitarresi, Ciko, Biasiol, Graziani. Allenatore: Emilio Longo. AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulè; Sannipoli, Lores Varela, Palmiero, Casarini, Ricciardi; Sgarbi, Marconi. A disposizione: Pane, Pizzella, Benedetti, Falbo, Patierno, Rigione, Maisto, Dall’Oglio, D’Angelo, Pezzella, Gori, Nosegbe Susko. Allenatore: Michele Pazienza. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della gara Picerno Avellino vede scendere in campo due formazioni che si ritrovano rispettivamente al secondo e terzo posto dell’attuale classifica di serie C girone C. Entrambe le squadre hanno collezionato 26 punti da inizio campionato. Partendo dai padroni di casa, sono 26 i gol trovati da inizio stagione potendo vantare anche dell’attuale capocannoniere del campionato. Stiamo ovviamente parlando di Jacopo Murano. Per l’ex attaccante del Perugia 12 gol in 14 partite che lo proiettano in testa alla classifica dei migliori marcatori di quest’anno.

Rimanendo in tema gol, presente a 5 distanze da Murano, Gabriele Gori che veste la maglia dei Lupi. L’ex attaccante della Reggina sta vivendo un grande momento di forma con 7 gol nelle ultime 8 sfide. Tornando alla classifica il Picerno ha subito 13 gol in campionato, alla pari del Benevento. Avellino che con 10 gol subiti, insieme al Foggia, rappresenta la seconda difesa meno battuta dell’intero campionato, sotto solamente alla Juve Stabia che ne ha presi 5. (Marco Genduso)

DIRETTA PICERNO AVELLINO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Picerno Avellino sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi presentiamo gli ultimi 5 incontri giocati tra le due formazioni. L’ago della bilancia negli ultimi 5 scontri pende dalle parti della formazione lucana che ha ottenuto ben due successi sulla compagine irpina. Partendo dal 2020 due pareggi consecutivi tra queste due squadre entrambi con il risultato di 1-1. Ad andare in gol per l’Avellino Micovschi e Maniero; per i lucani reti firmate da Kosovan e De Cristoforo. Successo dei campani il 27 Marzo 2022 grazie al gol nei primi minuti della partita firmato da Kragl. Le ultime due sfide sono terminate con altrettanti successi per il Picerno. La prima è datata 20 novembre 2022 con le reti firmate da Diop e Garcia dopo il gol di Russo dell’Avellino. L’ultima sfida è terminata con il risultato di 0-2 in favore dei lucani grazie al gol di Santarcangelo e autogol di Sottini. (Marco Genduso)

DIRETTA PICERNO AVELLINO: LA PRESENTAZIONE

Picerno Avellino, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Percorso identico fino a questo momento della stagione tra le due formazioni, appaiate al secondo posto in classifica a quota 26 punti: sette vittorie, cinque pareggi e due sole sconfitte per i rossoblù padroni di casa; otto vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte per i Lupi, ultima delle quali contro il Giugliano.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO AVELLINO

Le probabili formazioni di Picerno Avellino, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per i padroni di casa mister Emilio Longo solito 4-2-3-1 con Murano unica punta supportata da Esposito, Vitali e Ceccarelli. Diga a centrocampo formata da Pitarresi e De Ciancio. I Lupi irpini del tecnico Michele Pazienza, invece, si affideranno al 3-5-2 con due tra Marconi, Gori e Patierno nel reparto offensivo. Tra i pali conferma per Ghidotti.

PICERNO AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Picerno Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei rossoblù padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo irpino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











