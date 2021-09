Diretta/ Picerno Bari streaming video tv: galletti in cerca di continuità (Serie C)

DIRETTA PICERNO BARI: OSPITI CORSARI IN TRASFERTA?

Picerno Bari, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida importante per i pugliesi che cercano la giusta continuità per dimostrare di poter competere davvero nella lotta per il salto in Serie B. Dopo il poco esaltante debutto proprio sul prato del “Viviani”, dove i biancorossi non sono andati oltre il pari contro il Potenza, è arrivato un convincente poker al Monterosi Tuscia che ha dimostrato una condizione in crescita, che il Bari ora dovrà confermare.

Il Picerno dopo aver ritrovato la Serie C cercherà di stabilizzarsi in categoria e i due pareggi 0-0 ottenuti nelle prime due giornate di campionato dimostrano come i lucani siano formazione abituata a vendere cara la pelle. Senza gol subiti, manca però ancora il primo gol realizzato in campionato. Il 28 settembre 2019 il Bari ha vinto l’unico precedente tra i professionisti disputato in casa del Picerno, a decidere il match fu un gol di Simeri in chiusura di primo tempo.

DIRETTA PICERNO BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO BARI

Le probabili formazioni di Picerno Bari, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Antonio Palo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Vanacore, Ferrani, De Franco, Setola; Pitarresi, Viviani; E. Esposito, Vivacqua, D’Angelo; Reginaldo. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Bianco, D’Errico; Botta; Antenucci, Cheddira.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



