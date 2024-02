DIRETTA/ Picerno Benevento video streaming tv: ecco come andò all’andata (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA PICERNO BENEVENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Picerno Benevento sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo la gara di andata giocata il 15 ottobre 2023. A partire dalle 14:00 le due formazioni si sono affrontate nella sfida valevole per l’ottava giornata del girone c di Lega Pro. Picerno che sbloccò la partita grazie alla rete di Jacopo Murano, non l’unica della partita, salvo poi venire ripresa al settantatreesimo dalla rete di Alessandro Marotta, direttamente da calcio di rigore.

Video/ Picerno Crotone (0-0) highlights: Merelli e Dini grandi protagonisti (15 febbraio 2024)

Al minuto 79 nuovamente Jacopo Murano decise di portare in vantaggio i rossoblù realizzando una rete su calcio di rigore. Dopo 9 ammonizioni e un cartellino rosso, il Benevento riuscì a portare un punto a casa grazie alla zampata vincente da parte di Kubica al minuto 94 di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA PICERNO BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire questa interessante diretta di Picerno Benevento toccherà fare l’abbonamento alla pay tv di Sky, in più andrà acquistato anche il pacchetto Calcio che renderà visibile non solo questa partita ma anche tutta la Serie C fino alla fine dei playoffs. Tramite le stesse modalità anche la piattaforma di streaming online NowTv darà l’opportunità di seguire questo match.

Video/ Benevento Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Capomaggio sigla il pari (Serie C 15 febbraio 2024)

LA PRESENTAZIONE

Ultima gara del weekend quella che andremo ad assistere nella diretta di Picerno Benevento, valida per la 27ª giornata di Serie C che si terrà proprio oggi 18 febbraio alle ore 20:45. Il Picerno attualmente al secondo posto in classifica, è reduce da un pareggio senza reti contro il Crotone e cercherà di riscattarsi davanti ai propri tifosi per trasformare in realtà il sogno dei playoffs, soprattutto in una posizione così di rilievo.

Passando l’attenzione ai giallorossi invece occupano la quarta posizione dopo due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali è giunto contro l’Audace Cerignola con un risultato di 1-1. Il Benevento era partito bene ma questo mese di febbraio si è sta rivelando più ostico del previsto. Che la società abbia caricato troppo nel richiamo di metà stagione?

DIRETTA/ Benevento Audace Cerignola (risultato finale 1-1): pari di Capomaggio! (Serie C, 15 febbraio 2024)

PICERNO BENEVENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione alle probabili formazioni della diretta di Picerno Benevento partendo dai protagonisti dei padroni di casa: Murano dovrebbe essere l’unica punta, un attaccante che unisce prestanza fisica a una notevole tecnica, capace di fornire scarichi precisi ai trequartisti che lo affiancheranno.

I giallorossi sono orientati a confermare il duo d’attacco composto da Marotta e Ferrante. Questa coppia è nota per creare superiorità numerica e aprire spazi alle mezze ali, offrendo diverse linee di passaggio per concludere in porta, anche se ultimamente questa strategia sta funzionando poco.

PICERNO BENEVENTO, LE QUOTE

Osserviamo insieme le quote per la diretta di Picerno Benevento sul sito di Eurobet: il segno 1 è quotato a 2,6 mentre il segno X – quello del pareggio – invece a 3,05. Il segno 2 che conferirebbe la vittoria ai giallorossi invece è fissato a 2,85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA