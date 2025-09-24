Diretta Picerno Benevento streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA PICERNO BENEVENTO (RISULTATO LIVE 0-1); SI INIZIA

Nei primi minuti di questa diretta di Picerno Benevento, il punteggio si è già sbloccato sull’0-1 in favore dei giallorossi. A portare avanti gli ospiti è stato Maita, lesto ad approfittare di una svista difensiva dei lucani: su un pallone innocuo al limite dell’area, la retroguardia del Picerno si è fatta sorprendere lasciando spazio al centrocampista, che con freddezza ha infilato il portiere con un tiro preciso e angolato.

La rete a freddo costringe i padroni di casa a inseguire fin da subito, rompendo i piani iniziali di un approccio prudente. Il Benevento, sulle ali dell’entusiasmo, prova a consolidare il vantaggio mantenendo il possesso e cercando di sfruttare le ripartenze rapide sugli esterni. Il Picerno, invece, deve ritrovare compattezza per non concedere ulteriori varchi e provare a rientrare in partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo alla diretta Picerno Benevento, non sul campo ma bensì alla lavagna e quindi vediamo insieme le statistiche per capire chi tra queste due compagini può o meno avere la meglio in ottica vittoria finale, ci sono tre punti importanti in ballo. Il Picerno ha costruito la propria forza sull’equilibrio difensivo: appena 0,8 gol subiti di media e un possesso palla al 52%, con un xG che si aggira intorno all’1,3.

In attacco crea meno rispetto alle big del girone, con circa 10 tiri totali a gara, ma capitalizza molto bene le occasioni grazie a un’alta precisione al tiro (40% delle conclusioni nello specchio). Il Benevento, invece, è squadra abituata a macinare gioco: possesso medio al 55%, oltre 14 tiri a partita e un xG vicino all’1,8. I sanniti hanno anche più continuità sulle fasce, con una media di 6,5 corner guadagnati. Sarà quindi una sfida tra l’organizzazione difensiva lucana e la capacità offensiva dei giallorossi, che cercano sempre di mantenere la pressione alta. Ora passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Picerno Benevento cosi da iniziatre il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PICERNO BENEVENTO: SANNITI PER IL COLPO!

Prepariamoci alla diretta Picerno Benevento, per il turno infrasettimanale siamo in campo alle ore 20:45 di mercoledì 24 settembre, naturalmente per il girone C di Serie C 2025-2026 arrivato alla sesta giornata, e una squadra ospite che vuole la terza vittoria consecutiva per attaccare e agganciare la vetta della classifica.

Il Benevento è partito davvero molto bene: fino a questo momento ha perso solo sul campo del Casarano, per di più in maniera inaspettata, poi ha sempre vinto e come detto arriva da due successi in fila, ultimo dei quali contro l’Atalanta U23, e al momento è la più accreditata rivale della Salernitana per la promozione.

Stagioni interessanti per il Picerno, che però ultimamente non sta trovando ritmo: due sconfitte in serie per i lucani che sono caduti nel derby contro il Potenza e avevano perso in casa contro il Casarano, in totale si contano 5 punti per questa squadra e dunque una sola vittoria, sicuramente si può fare molto meglio.

Magari il riscatto arriverà questa sera nella diretta Picerno Benevento; è quello che proveremo a stabilire nel corso della partita, la cui presentazione prosegue adesso con le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori e nella lettura rapida ma dettagliata delle probabili formazioni che attendiamo sul terreno di gioco.

COME VEDERE LA DIRETTA PICERNO BENEVENTO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Picerno Benevento sarà fornita dai canali tv di Sky Sport per tutti gli abbonati, mentre la diretta streaming video della partita viene garantita dalla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO BENEVENTO

Per la diretta Picerno Benevento Claudio De Luca dovrà rinunciare allo squalificato Veltri, dunque il terzino destro sarà uno tra Perri e Salvo con Pistolesi confermato a sinistra, al pari della coppia centrale Frison-Granata che protegge il portiere Summa. Può cambiare qualcosa anche dal centrocampo in su: in mezzo Djibril è un’opzione per uno tra Sebastiano Bianchi e Maselli, Cardoni ed Emmanuele Esposito possono giocare sulla trequarti (Energe può essere confermato) ed è del tutto probabile che il ballottaggio per il ruolo di centravanti riguardi Santaniello e Santarcangelo, con Abreu in panchina.

Gaetano Auteri ha certezze per il suo Benevento, e vorrebbe non toccarle: per questo motivo il 3-4-3 degli stregoni può anche ricalcare quanto visto domenica pomeriggio con Scognamillo e Saio in difesa (ma Borghini stavolta titolare) e Vannucchi in porta, Pierozzi laterale destro e Giacomo Ricci a sinistra e poi il tandem nel settore nevralgico del campo che viene formato da Maita e Prisco (Mehic è la prima alternativa), nel tridente offensivo invece Salvemini di punta con Lamesta e Manconi laterali, occhio però a Carfora e il giovane Della Morte così come a Tumminello per la maglia da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO PICERNO BENEVENTO

Con la diretta Picerno Benevento affrontiamo anche il tema delle quote, in particolare la Snai per questa partita ha previsto un valore equivalente a 3,45 volte la giocata sul segno 1 per il successo della formazione lucana, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno 3,25 vi garantirebbe un guadagno corrispondente a 3,25 volte l’importo che avrete messo sul piatto e infine ecco il segno 2 per il successo dei sanniti, con una vincita che ammonta a 2,00 volte la cifra investita.