Diretta Picerno Casarano streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi sabato 13 settembre 2025

DIRETTA PICERNO CASARANO: PER GUARDARE AI PLAYOFF

Due realtà di provincia che provano a coltivare ambizioni interessanti si affronteranno nella diretta Picerno Casarano oggi pomeriggio, sabato 13 settembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 17.30 allo stadio Donato Curcio della località lucana per la quarta giornata del girone C del nuovo campionato di Serie C.

Il Picerno già da qualche anno si è consolidato come una bella realtà per il calcio meridionale in Serie C, il nuovo campionato sembra confermare le indicazioni perché i lucani sono ancora imbattuti. Il Picerno infatti ha iniziato con due pareggi e settimana scorsa ha vinto a Latina, per cui adesso cerca il bis per scalare ancora di più la classifica.

Il Casarano invece è una neopromossa dalla Serie D, ma i pugliesi non sembrano avere sofferto troppo l’impatto con il calcio professionistico grazie a 4 punti già all’attivo in classifica. La perla è stata la vittoria contro il Benevento nella scorsa giornata, quindi ora anche il Casarano cerca conferme.

Insomma, la diretta Picerno Casarano arriva in un momento positivo per entrambe, c’è buona fiducia e sarà davvero interessante scoprire chi farà un passo avanti verso i quartieri nobili della classifica, se l’ormai certezza lucana del Picerno oppure la sorpresa pugliese del Casarano…

PICERNO CASARANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Picerno Casarano in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, che ai propri abbonati offrirà anche la diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CASARANO

Claudio De Luca nelle probabili formazioni della diretta Picerno Casarano potrebbe puntare ancora sul modulo 4-2-3-1 per i padroni di casa lucani: in porta Summa; la difesa a quattro con Veltri, Frison, Granata e Pistolesi; in mezzo al campo Maselli e Bianchi; sulla trequarti offensiva Energe, Pugliese ed Esposito alle spalle di Abreu, ma senza sottovalutare Santarcangelo, decisivo entrando dalla panchina a Latina.

Vito Di Bari, allenatore degli ospiti del Casarano, potrebbe dal canto suo confermare i protagonisti della splendida vittoria contro il Benevento. Quindi ecco il modulo 3-4-3 con questi possibili undici titolari per i pugliesi: Chiorra tra i pali e davanti a lui i difensori Celiento, Lulic e Gega; a centrocampo la linea a quattro con Cajazzo, Maiello, Logoluso e Pinto; infine il tridente d’attacco del Casarano, che potrebbe essere ancora formato da Chiricò, Malcore e Ferrara.

PRONOSTICO E QUOTE

Sembra piuttosto chiaro il pronostico sulla diretta Picerno Casarano, almeno secondo l’agenzia Snai, le cui quote ci dicono che il segno 1 è quotato a 1,95 e quindi nettamente favorito a confronto con il 3,75 del segno 2. Il pareggio potrebbe essere una interessante via di mezzo, con la X indicata a quota 3,05.